Rachel Lindsays Ex Bryan Abasolo fordert Ehegattenunterhalt!

Rachel Lindsay (39) und Bryan Abasolo befinden sich aktuell inmitten eines Scheidungskriegs. Dieser zerrt nicht nur mental an den Nerven der Beauty, sondern könne ihr auch finanziell einiges abverlangen. Laut People soll der Chiropraktiker eine Summe von rund 70.000 Euro Unterhalt von der The Bachelorette-Bekanntheit fordern. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die dem Onlinemagazin vorliegen. "Ich bin informiert, dass Rachel unser Gemeinschaftseigentum verwendet hat, um ihren Scheidungsanwalt [...] zu bezahlen, während sie sich weigert, mir Zugang zu gewähren oder meine persönlichen Ausgaben zu begleichen!", lautet es in der Klageschrift.

Aktuell soll das Noch-Ehepaar gemeinsam leben – das wollen beide jedoch ändern. Bryan erklärt: "Unsere derzeitige Lebenssituation ist sehr unangenehm und angespannt. Ich möchte so bald wie möglich ausziehen." Zurzeit sei das aus finanzieller Sicht aber nicht möglich. Er wirft der 39-Jährigen zudem vor, dass Rachel die gemeinsame Familienresidenz als "alleiniges Eigentum" beanspruche. Daher sei Bryan besonders auf die geforderte Unterhaltszahlung angewiesen.

Im Januar dieses Jahres verkündeten die Medienpersönlichkeit und der 44-Jährige, dass sie sich scheiden lassen. Gegenüber National Enquirer plauderte ein Insider aus dem Nähkästchen und enthüllte, was wohl der Grund für diesen drastischen Schritt sei. "Bryan war frustriert von Rachels Sprunghaftigkeit und ihrer mangelnden Bereitschaft, sich an einen Ort zu binden und eine Familie zu gründen", hieß es unter anderem.

Getty Images Rachel Lindsay und Bryan Abasolo, im November 2023

Getty Images Bryan Abasolo und Rachel Lindsay im September 2017

