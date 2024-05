Jeff Goldblum will seinen Kindern kein Geld hinterlassen!

Wer hätte gedacht, dass Hollywoodstar Jeff Goldblum (71) so bodenständig ist, wenn es um die Erziehung seiner Kinder geht? Im Podcast "Table for Two with Bruce Bozzi" plauderte der Jurassic Park-Darsteller über das Leben daheim mit seinen zwei Söhnen und seiner Frau Emilie Livingston (41). Auch das Thema seines Vermögens – immerhin pralle 37 Millionen Euro – wurde angesprochen. Der Schauspieler erzählte, dass er hofft, seine Kinder entwickeln sich unabhängig von seinem Reichtum. Er erklärte: "Ich will meinen Kindern keine Angst machen, aber ich kenne das System, in dem wir leben. Sie müssen langsam herausfinden, dass sie ihr eigenes Boot schaukeln müssen. Ich werde es nicht für sie tun und ich glaube, dass werden sie auch gar nicht wollen."

Jeff scheint die Rolle des Papas ziemlich gut zu gefallen. Im aktuellen Gespräch erinnerte er sich, wie er selbst auch in eher bescheidenen Umständen angefangen hatte und sich hatte beweisen müssen. Dadurch hat er eine "leise Entschlossenheit" entwickelt. Diese Mentalität würde er auch gerne bei seinen Söhnen sehen. Er betonte: "Du musst herausfinden, was die Welt braucht, und dann, an welchem Punkt sich das mit deiner großen Leidenschaft überschneidet. Dann findest du heraus, was du mit deinem Leben machen kannst."

Jeff und seine Liebste haben sich das erste Mal im Fitnessstudio kennengelernt. Damals hätte er Emilie durch die Menschenmasse hindurch entdeckt und wäre ganz verzaubert von ihr gewesen. Im Jahr 2014 haben sich die beiden Turteltauben verlobt und nur fünf Monate später läuteten auch schon die Hochzeitsglocken. In einem Interview mit Today erzählte er, wie unglaublich es für ihn ist, seine Frau in der Rolle der Mutter zu sehen. "Sie ist unvorstellbar heldenhaft", betonte er damals.

David Livingston/Getty Images Jeff Goldblum und Ehefrau Emilie Livingston mit ihren Kindern River Joe (l.) und Charlie Ocean (r.)

Getty Images Jeff und Emilie Goldblum bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

