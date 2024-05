Keine Fans: Tom Bradys Kinder finden ihren Papa uncool!

Tom Brady (46) gehört zu den meist gefeierten Sportstars der Welt. Seine Kinder Jack, Benjamin (14) und Vivian (11) sind von ihrem berühmten Papa jedoch eher weniger beeindruckt. Im Interview mit Entertainment Tonight erklärt der ehemalige NFL-Star, warum er seine Kinder nicht beeindrucken kann. "Ich bin nur ihr Vater, also ist alles, was ich tue, lahm und nichts, was ich tue, ist richtig", erzählt er lachend. "Aber es macht Spaß, ein Vater zu sein. Ich habe ein paar tolle Kinder", fügt der Sportler hinzu.

Trotz Toms angeblicher "Uncoolness" scheinen seine Kinder dennoch gerne Zeit mit ihrem Vater zu verbringen. Erst vor wenigen Wochen machten der 46-Jährige, seine Tochter Vivian und sein Sohn Benjamin gemeinsam Skiurlaub. Auf Instagram postete der Footballer einige Aufnahmen von dem Trip. Unter anderem teilte er ein süßes Selfie von sich und Vivian. "Die letzten Läufe des Jahres mit den zukünftigen X-Games-Kandidaten!", betitelte er den Post. Die Fans zeigten sich von den Aufnahmen begeistert. "Was für tolle Bilder! Es sieht aus, als hättet ihr einen tollen Urlaub gehabt", kommentierte beispielsweise ein Fan. "Das sieht mega aus! Es wirkt so, als hättet ihr eine gute Zeit", pflichtete ein weiterer User bei.

Toms Sohn Jack stammt aus seiner Beziehung mit Bridget Moynahan (53). Kurz nach dem Liebes-Aus machte die Schauspielerin ihre Schwangerschaft öffentlich. Mit seiner Ex-Frau Gisele Bündchen (43) bekam Tom einige Jahre später Benjamin und Vivian. Trotz des Ehe-Aus sind der Sportler und das Model weiterhin gemeinsam für ihre Sprösslinge da. "Die Kinder haben die höchste Priorität für die beiden", erklärte ein Insider gegenüber People.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tombrady Tom Brady mit seiner Tochter Vivian Lake, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Toms Kinder so über ihren Vater denken? Ach, das sind halt Teenager! Ich finde, dass sie zu hart zu ihrem Vater sind. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de