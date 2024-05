Gibt es möglicherweise bald eine "Mean Girls"-Fortsetzung?

Vor 20 Jahren erschien der Film "Mean Girls". Dieser gilt bis heute noch als ein beliebter Klassiker. Nun berichtete ein Insider gegenüber People, dass die beiden Hauptdarstellerinnen Lindsay Lohan (37) und Rachel McAdams (45) an einer Fortsetzung interessiert wären. Laut der Quelle sei es vor allem Lindsay, die von der Idee begeistert sei: "Sie sind ihre Freunde und waren es immer. Ein weiterer Film wäre toll für sie und für die Zuschauer, die das Original geliebt haben."

Erst letztes Jahr gab es eine "Mean Girls"-Wiedervereinigung in Form eines Walmart-Werbespots. Dort waren viele Leute der Originalbesetzung dabei – nur Rachel McAdams fehlte. Gegenüber Variety erklärte die Schauspielerin ihr Fernbleiben damals folgendermaßen: "Ein Film hörte sich toll an, aber ich habe noch nie Werbung gemacht, und es fühlte sich einfach nicht nach meinem Ding an." Laut dem Insider sei ein zweiter "Mean Girls"-Teil trotzdem in Rachels Interesse: "Rachel ist superbeschäftigt, aber sie mag ihre ehemaligen Darsteller und wäre daran interessiert, über eine Fortsetzung zu sprechen, wenn sie Realität wird."

Tatsächlich kam erst Anfang dieses Jahres eine Neuauflage des beliebten Films in die Kinos. Die Geschichte rund um die neue Schülerin Cady Heron, die von Angourie Rice (23) gespielt wurde, bleibt dabei die gleiche: Während sie die Zicken-Clique ihrer neuen Schule sprengen will, wird sie selbst zu einer. Auch ein paar alte Gesichter waren im Remake zu sehen: Tina Fey (53) und Tim Meadows spielten wieder die Lehrerin Ms. Norbury und den Schulleiter Mr. Duvall.

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Rachel McAdams in einer Szene von "Girls Club", 2004

Getty Images Reneé Rapp, Tina Fey, Lorne Michaels, Lindsay Lohan, Angourie Rice und Bebe Wood

