Dominik Stuckmann und Anna äußern sich zu Krisengerüchten!

In den vergangenen Wochen kursierten einige Gerüchte um die Beziehung von Dominik Stuckmann (32) und Anna Rossow (35). Die beiden hatten sich bei Der Bachelor 2022 kennengelernt und sind seitdem ein Paar. Im Promiflash-Interview verraten die zwei Realitystars und nun, wie es um ihre Liebe steht. Laut Dominik waren sie einfach in einer schwierigen Phase in ihrer Beziehung, hätten sich allerdings inzwischen wieder zusammengerauft. Anna gibt Entwarnung: "Ich habe das am Anfang offen gelassen, denn ich wollte erst mal mein Ding machen und das danach in Ruhe erzählen."

Die Influencerin verrät, dass sie die Sorge der Fans nachvollziehen könne. Doch der gebürtige Frankfurter sei auch etwas genervt von dem Rummel um seine Partnerschaft. "Wir sind es auch ein bisschen leid [...] uns immer wieder zu rechtfertigen. Wir schulden keinem Menschen eine Rechenschaft, deswegen konzentrieren wir uns auf uns und schauen weiter nach vorne", erklärt der Promi Big Brother-Teilnehmer. Durch ihre kleine Beziehungskrise hätten sie allerdings gelernt, besser miteinander zu kommunizieren. "Ich muss mir mehr Zeit lassen", weiß Dominik inzwischen.

Ein paar mehrdeutige Social-Media-Posts des It-Couples sorgten für die Spekulationen. Die 35-Jährige hatte auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Video geteilt und dazu geschrieben: "Manche Worte versteht man erst, wenn man Dinge selbst durchlebt und am eigenen Leib gespürt hat." Währenddessen teilte ihr Freund im Netz seine Erlebnisse auf einer Kreuzfahrt, die er ohne seine Auserwählte genoss.

Instagram / anna_rossow_ Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei "Der Bachelor"

Getty Images Dominik Stuckmann und Anna Rossow, 2022

