"Zweite Wahl": Yasin hatte mit "Ex on the Beach"-Paulina Sex

Paulina Ljubas (26) und Yasin Mohamed (31) kamen sich wieder näher! Die beiden Reality-TV-Stars waren seit Februar 2022 öffentlich ein Paar, nur wenige Monate später machten sie ihre Trennung bekannt. Aktuell sind sie bei Ex on the Beach zu sehen, wo bei der Kölnerin und dem einstigen "Temptation Island"-Kandidat zunächst nichts auf ein Liebes-Comeback hindeutete. Oder etwa doch? Denn Yasin und Paulina hatten in der Villa der Verflossenen Sex!

Nachdem der 31-Jährige bei Carina nicht so recht punkten konnte, zog er es vor, sich einen anderen Schlafplatz zu suchen – und wurde fündig. Mit seiner Ex verbrachte er eine heiße Nacht, wie er im Interview verriet: "Ja, ich hatte Sex mit Paulina." Die Aktion schien Yasin nicht zu bereuen, allerdings räumte er ein: "Paulina war für mich gestern die zweite Wahl, nachdem ich [von Carina] einen Korb bekommen habe."

Und was sagt Paulina zu der Aktion? Die 26-Jährige war überzeugt davon, dass Yasin gegenüber Carina nichts erwähnt habe und erzählte ihr davon. Und Paulina sollte Recht behalten, denn die Blondine zeigte sich schockiert. "Ich bin wirklich sprachlos, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll", war Carinas Reaktion auf das Ganze.

Alle Episoden von "Ex on the Beach" bei RTL+.

Paulina Ljubas bei "Ex on the Beach"

Yasin Mohamed bei "Ex on the Beach"

Carina bei "Ex on the Beach"

