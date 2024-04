Sie schämt sich nicht: Paulina Ljubas machte eine Therapie!

Beauty-Op, Liebesdrama oder ihr ganz normaler Alltag: Paulina Ljubas (27) teilt ihr Privatleben offen und ehrlich mit ihren circa 440.000 Followern. Im Zuge eines Q&A erzählt die Realityshow-Bekanntheit nun in ihrer Instagram-Story, wie sie mit ihren Depressionen und Panikattacken, unter denen sie lange litt, umgegangen ist. Drei Jahre lang habe sie sich deshalb in Therapie befunden. "Ich bin sehr froh darüber, weil mir das wirklich geholfen hat und es nichts ist, wofür man sich schämen muss", schreibt die Beauty in ihrer Story und ergänzt: "Es ist immer gut, sich zu reflektieren und zu verstehen, warum man wie reagiert."

Auch während ihrer Dreharbeiten zu Köln 50667 sei immer eine psychologische Betreuung vor Ort gewesen. Dieses Angebot habe die Schauspielerin ebenfalls oft wahrgenommen. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Paulina bezüglich dieses hochsensiblen Themas ihrer Community anvertraut. Bereits drei Jahre zuvor stellte sich die Ex-Freundin von Yasin Mohamed (32) den Fragen zu der Krankheit, die sie seit ihrem 17. Lebensjahr begleitet. Durch den offenen Umgang mit ihrer psychischen Beeinträchtigung möchte Paulina zeigen, dass es okay ist, diese Probleme zu haben und sich Hilfe zu holen. "Du musst akzeptieren, dass das jetzt einfach zu dir gehört", ermutigt sie ihre Follower.

Die Reality-TV-Darstellerin ist bekannt aus Formaten wie Temptation Island V.I.P., Ex On The Beach und vielen mehr. Dort nahm sie oft die Rolle der verführerischen Drama-Queen ein. In letzter Zeit wirkt sie aber sehr glücklich und ausgeglichen. Der Grund dafür: Tommy Pedroni. Die beiden lernten sich 2023 bei der Aufzeichnung von Germany Shore kennen und sind seitdem unzertrennlich. "Ein Herz zu finden, das dich liebt, ohne dich um etwas anderes zu bitten als darum, dass es dir gut geht", betitelt sie ein Pärchenbild der beiden auf Instagram. Nachdem die 27-Jährige immer wieder mit öffentlichen Liebesdramen zu kämpfen hatte, scheint ihr die Beziehung mit dem Franzosen richtig gutzutun.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im April 2023

