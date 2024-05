Sie war Katy Perrys Muse für ihren Song "I Kissed A Girl"!

16 Jahre ist es her, dass Katy Perrys (39) Song "I Kissed a Girl" veröffentlicht wurde. Das Lied ging damals durch die Decke und ist auch heute noch ein gängiger Klassiker. Doch wer ist eigentlich der Star, der die Sängerin zu dem Song inspiriert hatte? In einem Gespräch mit dem Magazin Steppin' Out erklärte sie 2008, wer ihre Muse gewesen ist und wie sie auf die Idee gekommen sei: "'I Kissed a Girl' wurde inspiriert, als ich eine Zeitschrift aufschlug und ein Bild von Scarlett Johansson sah." Katy, die damals noch mit Sänger Travis McCoy zusammen gewesen war, habe dann zu ihrem Freund gesagt: "Ich will nicht lügen: Wenn Scarlett Johansson ins Zimmer käme und mit mir rummachen wollen würde, würde ich es tun."

Es sei einer dieser Momente gewesen, in denen man Künstler über Songs sprechen hört, die ihnen im Traum oder mitten in der Nacht eingefallen seien. "Ich dachte: 'Wow, was für ein interessantes Thema, das mir da in den Sinn kommt'", erklärte Katy ihren Geistesblitz. Trotzdem hatte es fast zwei Jahre gedauert, bis sie das Lied endlich fertiggestellt hatte. "Ganz am Ende der Aufnahmen zu meinem Album hatte ich plötzlich nur noch zwei Tage im Aufnahmestudio mit meinem Produzenten Dr. Luke. Wir sagten einfach: 'Wir werden es zu Ende bringen.'" Die Idee sei so eingängig gewesen, dass sie ihnen einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen sei.

Der Song traf mitten ins Schwarze: Nachdem er veröffentlicht worden war, war er gleich sieben Wochen in Folge an der Spitze der "Billboard Hot 100 Charts". Auch in vielen anderen Ländern war er wochenlang ein Nummer-eins-Hit und gewann mehrere Platinauszeichnungen. Heute, 16 Jahre später, ist Katy Perry immer noch eine erfolgreiche Musikerin. Sie war sogar Jurorin bei American Idol, bis sie vor wenigen Wochen ihren Rücktritt bekannt gab.

Scarlett Johansson bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai 2023

Katy Perry performt auf dem Krönungskonzert von König Charles III.

