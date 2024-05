Clip mit Sohn: Ashley Cain ehrt seine verstorbene Tochter

Ashley Cain (33) richtet sich mit ergreifenden Worten an seine verstorbene Tochter. Nachdem der Sportler die Ziellinie eines Spenden-Rennens erreicht hatte, schloss er seinen wenige Monate alten Sohn in die Arme. Den herzerwärmenden Moment teilt der Brite in einem Clip auf Instagram. Auf der Aufnahme knuddelt und knutscht Ashley sein Baby ab und wirkt überglücklich. "Es bricht mir das Herz, dass du nicht bei uns sein kannst, Azaylia, aber ich bete jeden Tag, dass du uns noch sehen kannst", kommentiert er seinen Beitrag und fügt unter anderem hinzu: "Du wirst für immer in unseren Köpfen, unseren Erinnerungen und unseren Herzen präsent sein."

Seine Tochter verstarb 2021 im Alter von rund acht Monaten. Kurz nach ihrer Geburt wurde bekannt, dass die Kleine an einer seltenen Form von Leukämie erkrankt war. Damals verkündete der 33-Jährige die traurige Nachricht über das Ableben seines Kindes auf Social Media. "Ruhe im Paradies, meine kleine Prinzessin. Ich werde dich immer im Herzen tragen – bis ich dich im Himmel wieder halten kann", schrieb Azaylias Papa.

Anfang dieses Jahres wurde der ehemalige Fußballstar erneut Vater. Sein kleiner Sohn namens Aliyas Diamond Cain erblickte im Januar das Licht der Welt. Was seinen Wonneproppen anbelangt, hält sich Ashley im Netz nicht zurück: Mit seinen Fans teilt er immer mal wieder einige niedliche Schnappschüsse. "Wenn ich mir diese Bilder ansehe, werden Erinnerungen an meine schönsten Momente mit Azaylia wach. […] Es schmerzt mich, dass ich das nicht mehr mit meiner Tochter erleben kann, aber ich bin froh, dass ich das jetzt mit meinem Sohn tun kann", reflektierte der Beau auf der Social-Media-Plattform.

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter Azaylia

Instagram / mrashleycain Ehemaliger Fußballer Ashley Cain mit seinem Sohn

