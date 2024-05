Trotz Kritik: So glücklich sind Paulina Ljubas und Tommy!

Paulina Ljubas (27) und Tommy Pedroni scheinen superglücklich miteinander zu sein – das teilen sie auch gerne mit der Öffentlichkeit! Regelmäßig posten sie gemeinsame Videos und Pärchenbilder auf Social Media. Vor Kurzem machte das Reality-TV-Paar gemeinsam Urlaub in Marbella – die Zweisamkeit genossen sie anscheinend in vollen Zügen. "Ich habe die richtige Wahl getroffen", schreibt der Franzose stolz zu einem Instagram-Post mit einer Bilderreihe, die ihn verliebt kuschelnd mit seiner Liebsten zeigt.

Viele Follower zeigen sich begeistert darüber, die beiden so glücklich zusammen sehen. "Ein Pärchen, bei dem keiner wusste, dass wir es brauchen", kommentierte eine Nutzerin die Bilder. Ein weiterer freute sich: "Ihr passt einfach so gut zusammen! Ich wünsche euch alles Glück der Welt". Aber auch wenn die 27-jährige Beauty und ihr Freund auf den Bildern um die Wette strahlen, scheinen nicht alle überzeugt von ihrer Beziehung. "Du liebst Yasin, Tommy liebt Sandra. Was ist das bei euch?", äußerte ein Nutzer seine Zweifel und spielt damit auf die Ex-Partner der beiden an. Mit seiner Kritik ist er nicht alleine. Ein anderer stichelte: "Bis sie wieder fremdgeht, ist alles gut." Trotz der kritischen Stimmen scheinen die Unterstützer der zwei aber zu überwiegen, wie viele aufmunternde Worte zeigen: "Lasst euch von diesen Kommentaren nicht unterkriegen. Ihr seid toll!"

Paulina und Tommy sind Realitystars durch und durch. Unter anderem kennt man die beiden von Ex on the Beach und Temptation Island V.I.P. – allerdings aus unterschiedlichen Staffeln. Gekreuzt haben sich die Wege der Köln 50667-Darstellerin und des 29-Jährigen vor knapp einem Jahr am Set der dritten Staffel von Germany Shore. Seitdem scheint das Paar auf Wolke sieben zu schweben und will auch, dass das so bleibt: Gerüchte, ihr Liebster hätte fremd geflirtet, ließ Paulina eiskalt an sich abschmettern. "Was Tommy und ich privat besprechen und miteinander abmachen, geht niemanden etwas an. Keiner weiß, wann wir zusammengekommen sind oder was wir beide bis dahin für eine Vereinbarung hatten", machte die Influencerin in ihrer Instagram-Story deutlich.

Instagram / https://www.instagram.com/tommypedroni/ Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im Jahr 2024

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

