So cool kam Levy Rico Arcos zum "Sonne und Beton"-Casting

Levy Rico Arcos kam auf ungewöhnliche Art und Weise zur Schauspielerei! Im März war das Coming-of-Age-Drama "Sonne und Beton" in die deutschen Kinos gekommen. Basierend auf dem Buch von Felix Lobrecht (34) erzählt der Film die Story von Berliner Jugendlichen und ihrem Aufwachsen in der Gropiusstadt. Mit seiner Hauptrolle ist vor allem der gebürtige Neuköllner komplett durch die Decke gegangen. Mit Promiflash spricht Levy darüber, wie er an die Rolle gekommen ist!

Am Donnerstag fand die Verleihung des Bunte New Faces Awards Film in Berlin statt. Dabei wurde Levy sogar mit dem Preis als "Bester Nachwuchsschauspieler" ausgezeichnet und von der Jury gelobt. Auch Promiflash war vor Ort und wollte wissen, wie der junge Preisträger überhaupt zur Schauspielerei gekommen ist. "Ich bin einfach mal mit zum offenen Casting mitgekommen mit meinem Kumpel. Am Ende habe ich die Rolle bekommen und er ist leer ausgegangen", verrät Levy im Interview.

Mittlerweile haben schon über eine Million Kinobesucher den Film gesehen – das begeistert auch den Lukas-Darsteller. Von Starallüren fehlt dennoch jede Spur. "Ich werde schon manchmal auf der Straße erkannt, aber gar nicht mal so oft. Ich bin inzwischen noch größer geworden und habe Haare", lacht Levy weiter und fügt hinzu, dass ihm das gar nicht wichtig sei. Vielmehr stehe aktuell eher das Abitur im Fokus.

Getty Images Levy Rico Arcos, Felix Lobrecht und "Sonne und Beton"-Regisseur David Wnendt

Getty Images Levy Rico Arcos bei den Bunte New Faces Awards Film 2023

Instagram / levy.r.a Levy Rico Arcos im Oktober 2021

