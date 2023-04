Felix Lobrechts Film knackt die Eine-Million-Besucher-Marke!

Das ist ein riesiger Meilenstein für Felix Lobrecht (34). Als Comedian und Podcaster ist er überaus erfolgreich. Auch sein Roman "Sonne und Beton" kam 2017 gut an. Im vergangenen Monat kam dann die Verfilmung des Buchs in die Kinos. Mit einer fulminanten Kinotour inklusive kreischender Fans und guter Kritiken gelang der Auftakt und so ging es auch weiter: "Sonne und Beton" kann schon eine Million Besucher verzeichnen!

Das verkündet Constantin Film nun in einer Pressemitteilung. Seit sechs Wochen läuft Felix' Film schon im Kino und kann Tag für Tag zahlreiche Besucher begeistern: Jetzt hat der Streifen die magische Eine-Million-Besucher-Marke geknackt. Ein besonderer Erfolg – "Sonne und Beton" ist erst der zweite 2023 gestartete deutsche Film, der diese Besucherzahlen erreicht. Zuvor hatte das lediglich der Jugendfilm "Die drei ??? – Erbe des Drachen" geschafft.

Auf Instagram zeigte sich Felix auch ganz begeistert und ergriffen von dem wahnsinnigen Erfolg. "Die eine Million Zuschauer machen mich unglaublich stolz. Die meisten der Darsteller im Film waren keine professionellen Schauspieler und hatten bei uns ihr Debüt – einfach Kids, die wir vom Block weggecastet haben", schrieb er und dankte allen Beteiligten.

Constantin Film / Carsten Koall Felix Lobrecht mit dem Team von "Sonne und Beton"

Constantin Film / Gisela Schober Felix Lobrecht bei der "Sonne und Beton"-Pressekonferenz im Februar 2023

Constantin Film / Constantin Film Felix Lobrecht bei der Berlinale 2023

