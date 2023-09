Hat "Sonne und Beton"-Levy noch Kontakt zu Felix Lobrecht?

Levy Rico Arcos' Leben wurde ganz schön auf den Kopf gestellt. Mit seiner Hauptrolle im Film "Sonne und Beton", der auf Felix Lobrechts (34) autobiografisch inspiriertem Bestsellern basiert, ging der Nachwuchsschauspieler durch die Decke – es hagelte Preise für den Schüler aus Berlin. An die Rolle ist er ohne Schauspielerfahrung durch ein offenes Casting gekommen. Aber hat Levy heute noch Kontakt zu Felix? Promiflash hat nachgehakt...

"Also wir haben immer mal wieder hin und her geschrieben, also wenn ich ihm jetzt auch schreiben würde, würde er mir auch antworten oder andersrum, aber wir haben jetzt im Alltag nichts zu tun", erklärt der junge Schauspieler Promiflash. Ab und zu begegne Levy dem Komiker noch auf Events– doch eine Interaktion sei "nicht alltäglich". Bereits am Set habe der Lukas-Darsteller aber nicht so viel mit Felix zu tun gehabt: Der Podcaster sei nur rund eine Woche am Set gewesen und Levy habe sich auf sich und seine Rolle konzentrieren müssen.

Ganz anders ist es mit den drei anderen Hauptdarstellern aus: Levy ist weiterhin eng mit Rafael Luis Klein-Heßling, Vincent Wiemer (19) und Aaron Maldonado-Morales befreundet. "Wir verstehen uns zu viert extrem gut", schwärmt er gegenüber Promiflash. Rafael aka Gino sei sogar mit dem Neuköllner und seinen Freunden nach Rom gereist.

Getty Images Levy Rico Arcos, Schauspieler

Getty Images Levy Rico Arcos, Aaron Maldonado-Morales, Felix Lobrecht, Rafael Luis Klein-Heßling und Vincent Wiem

ActionPress Levy Rico Arcos, Rafael Luis Klein-Heßling und Vincent Wiemer in "Sonne und Beton"

