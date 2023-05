Will Levy nach "Sonne und Beton"-Hype weiter schauspielern?

Kann sich Levy Rico Arcos das Schauspielern auch hauptberuflich vorstellen? Mit seiner Rolle in "Sonne und Beton" ist der gebürtige Berliner bereits eine kleine Berühmtheit geworden. Immerhin haben den Film nach dem Buch von Felix Lobrecht (34) bereits über eine Million Menschen in den Kinos gesehen. Für den Schüler war es das erste Filmprojekt überhaupt. Doch will Levy auch in Zukunft schauspielern? Promiflash hat nachgehakt!

Promiflash hat Levy am Donnerstag bei den Bunte New Faces Awards für die Kategorie Film in Berlin getroffen. Im Rahmen der Veranstaltung konnte der Lukas-Darsteller sogar den Preis für den "Besten Nachwuchsschauspieler" für sich gewinnen. Doch plant Levy überhaupt eine Karriere als Schauspieler? "Weiter zu schauspielern wäre schon cool, aber ich weiß auch, wie unwahrscheinlich das ist, jetzt so durchzustarten und das beruflich zu machen", befürchtet er im Interview ganz bescheiden.

Auch von Starallüren gibt es bei Levy keine Spur. Auf die Frage, ob viele Fans ihn inzwischen erkennen, antwortet er: "Ich werde schon manchmal auf der Straße erkannt, aber gar nicht mal so oft. Ich bin inzwischen noch größer geworden und habe Haare. Einige erkennen mich auch nicht", scherzt er und fügt hinzu, seinen Fokus aktuell voll auf das Abitur setzen zu wollen.

Instagram / levy.r.a Levy Rico Arcos im Oktober 2021

Getty Images Levy Rico Arcos, Schauspieler

Getty Images Vincent Wiemer, Levy Rico Arcos und Felix Lobrecht im Februar 2023

