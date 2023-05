Wie hat sich Leben der "Sonne und Beton"-Jungs verändert?

Ist das Leben der "Sonne und Beton"-Darsteller noch das alte? Der im März erschienene Kinofilm nach dem Buch von Felix Lobrecht (34) und David Wnendt feierte große Erfolge. Inzwischen haben sich über eine Million Zuschauer das Werk angesehen – es war sogar für den Deutschen Filmpreis nominiert. Für einen Großteil der Darsteller war es das allerdings erste Filmprojekt, bei dem sie je mitgewirkt haben. Macht sich der Erfolg jetzt in ihrem Alltag bemerkbar?

Der Hauptdarsteller Levy Rico Arcos erzählte im Promiflash-Interview beim Deutschen Filmpreis, dass bis auf seine Instagram-Nachrichten fast alles beim Alten sei. "Ich wohne immer noch zu Hause. Ich gehe immer noch zur Schule. Man wird ab und zu noch drauf angesprochen, aber sonst hat sich eigentlich nicht viel verändert", verriet der Berliner.

Auch Co-Star Vincent Wiemer hat keine großen Veränderungen wahrgenommen: "Ich glaube, die prägendsten und dann schon so krassen Momente sind die Events wie das hier jetzt oder die Berlinale. Das sind so die Welten, in die man sonst nicht reinkommt." Es sei überwältigend, was für ein Tamtam dort gemacht werde. "Aber ansonsten sitze ich zu Hause. Mein Leben ist komplett normal, also es ist nicht groß verändert", fasste der angehende Schauspielstudent zusammen.

