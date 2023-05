Anna Heiser traurig: Baby Alina schläft mittlerweile allein

Für Anna Heiser (32) ist das total ungewohnt! Die gebürtige Polin fand bei Bauer sucht Frau in Gerald die Liebe ihres Lebens. Anfang 2021 durften sich die beiden über die Geburt ihres Sohnes Leon freuen, im vergangenen November erblickte dann ihre Tochter Alina das Licht der Welt. Seitdem genießen sie ihr Familienglück in vollen Zügen – allerdings macht der Wahlnamibierin eine Sache zu schaffen: Baby Alina will nicht mehr von Anna in den Schlaf gekuschelt werden.

In ihrer Instagram-Story sprach die Auswanderin über die Fortschritte ihrer Tochter. "Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder doch traurig sein soll, weil Alina möchte seit mehreren Tagen nicht mehr in den Schlaf gekuschelt werden und schläft alleine in ihrem Bettchen", verriet die Influencerin und sah dabei traurig in die Kamera. "Irgendwie fehlt es mir jetzt schon", gab die zweifache Mama zu.

Dass Anna dem Älterwerden ihrer Kinder mit einem mulmigen Gefühl im Bauch entgegenblickt, hatte sie bereits deutlich gemacht, als sie wegen einer Kiefer-OP für einige Tage nicht zu Hause war. "Ich habe Angst, so lange ohne meine Kinder zu sein. Ich weiß es nicht, ob es wirklich die Angst davor ist, ob meine beiden Räuber gut versorgt werden oder vielleicht doch Angst vor dem, was ich mir selbst nicht gestehen möchte. Angst davor, nicht mehr gebraucht zu werden", hatte sie sich eingestanden.

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, Influencerin

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon und ihrer Tochter Alina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de