Baldiger Umzug: Anna Heiser hat mit dem Packen begonnen

Anna Heiser (35) und ihr Ehemann Gerald Heiser (40) stehen vor einem bewegenden Wendepunkt in ihrem Leben. In einem Instagram-Beitrag teilte die Reality-TV-Bekanntheit mit, dass das Paar begonnen hat, die Kisten für den anstehenden Umzug zu packen. Nur noch wenige Tage bleiben, bis das Ehepaar seine Farm in Namibia endgültig verlässt, um nach Polen zu ziehen. "25 Tage bis zum Abschied. Heute haben wir angefangen zu packen – Karton für Karton, Erinnerung für Erinnerung", begann Anna ihren emotionalen Beitrag. Zudem beschreibt die Influencerin die intensiven Gefühle, die sie derzeit begleiten, und gibt zu, dass die letzten Tage für sie eine emotionale Achterbahnfahrt waren: "Abschied braucht Zeit. Und Raum. Und manchmal auch Tränen."

Mit ihrem Umzug kehren die beiden, die durch Bauer sucht Frau bekannt geworden sind, Geralds Heimat Namibia den Rücken. Anna betonte in ihrem Post, wie schwer es ihnen falle, ein Kapitel ihres Lebens zu schließen, das von so vielen Erinnerungen geprägt sei. Der Wechsel nach Polen markiert jedoch nicht nur eine geografische, sondern auch eine persönliche Veränderung. Doch bevor sie dieses neue Kapitel aufschlagen können, möchten sie sich bewusst Zeit nehmen, um den Abschied von ihrer bisherigen Heimat zu meistern.

Bereits vor zwei Wochen hatte Anna auf Instagram offen über den endgültigen Termin für den Abschied gesprochen. Damals schrieb die Reality-TV-Bekanntheit: "Wir werden den Container packen, das Tor ein letztes Mal schließen und die Farm verlassen, die so viele Jahre unser Zuhause war." Die Entscheidung, Namibia zu verlassen, sei ihr und ihrem Mann Gerald alles andere als leicht gefallen. "Noch liegen 39 Tage vor uns und sie werden nicht leicht", ließ Anna ihre Community damals wissen.

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, TV-Bekanntheiten

