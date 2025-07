Siebter Hochzeitstag: Anna Heiser teilt ehrliche Gedanken

Anna Heiser (35), bekannt aus der Reality-TV-Show Bauer sucht Frau, feiert ihren siebten Hochzeitstag mit ihrem Ehemann Gerald Heiser (40) und teilt ihre Gedanken zu einer besonders schwierigen Phase in ihrer Ehe. Auf Instagram beschreibt sie offen, wie herausfordernd das sogenannte verflixte siebte Jahr für sie war. "Ich habe nie daran gedacht, dass wir einmal an diesem Punkt stehen würden. Bis wir da waren. Kurz davor, alles hinzuschmeißen oder uns bewusst füreinander zu entscheiden", verrät sie in ihrem Beitrag. Die vergangenen Monate seien geprägt gewesen von Tränen, schlaflosen Nächten und intensiven Gesprächen. Letztlich hätten sich die beiden bewusst dafür entschieden, ihre Liebe wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken und für ihre Familie und eine gemeinsame Zukunft zu kämpfen.

Anna betont, dass die Liebe nicht immer leicht sei, aber sie sei in der Lage, jede noch so große Krise zu überstehen. Die schwere Zeit habe sie und ihren Mann enger zusammengeschweißt. Mit den Worten "Heute, sieben Jahre nach dem Ja-Wort, weiß ich: Liebe ist nicht immer leicht, aber sie ist stärker als jede Krise", schließt sie ihren Beitrag ab. Die Influencerin und Mutter scheint wieder nach vorne zu schauen und freut sich darauf, ein neues Kapitel mit ihrem Partner aufzuschlagen. "Und wenn man gemeinsam durch die dunkelsten Tage geht, scheint das Licht am Ende noch heller. Schönen Hochzeitstag mein Schatz, ab in das achte Jahr", beendet sie ihren rührenden Text.

Anna und Gerald, die sich 2017 bei "Bauer sucht Frau" kennen und lieben lernten, wollen ihre Zukunft auf die Familie legen. Besonders ihre Kinder scheinen ihnen in schwierigen Momenten Kraft und Hoffnung gegeben zu haben. Gemeinsam steht für sie bald auch ein neues, großes Abenteuer an: Die Familie verlässt ihre Farm in Namibia und wagt einen Neuanfang in Polen, der Heimat von Anna.

Instagram / annaheiser Anna Heiser und Gerald Heiser, Dezember 2024

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, Juli 2025

Instagram / annaheiser Familie Heiser in Namibia