Anna Heiser hat Angst, dass Kinder sie nicht mehr brauchen

Anna Heiser (32) hofft, auch weiterhin ein wichtiger Teil des Lebens ihrer Kinder zu sein. Anfang 2021 wurde die Bauer sucht Frau-Bekanntheit zum ersten Mal Mama. Gemeinsam mit ihrem Mann Gerald hatte sie sich über die Geburt von Söhnchen Leon freuen dürfen. Im November vergangenen Jahres machte Töchterchen Alina das Familienglück dann perfekt. In ihrer Rolle als Mama blüht die Influencerin total auf. Umso größer ist Annas Sorge nun, dass ihre beiden Kids sie nicht mehr brauchen.

In wenigen Tagen steht der 32-Jährigen eine Kiefer-OP bevor. Doch anstatt sich über deren Ausgang zu sorgen, fürchtet die zweifache Mutter um die Beziehung zu ihrem Nachwuchs. "Ich habe Angst, so lange ohne meine Kinder zu sein. Ich weiß es nicht, ob es wirklich die Angst davor ist, ob meine beiden Räuber gut versorgt werden oder vielleicht doch Angst vor dem, was ich mir selbst nicht gestehen möchte. Angst davor, nicht mehr gebraucht zu werden", gibt sie offen auf Instagram zu. Anna sei sich jedoch sicher, dass es ihren beiden Kids während ihrer Abwesenheit gut gehen wird.

Aufgrund der bevorstehenden Operation war Anna auch gezwungen, die kleine Alina an das Trinken aus der Flasche zu gewöhnen. Das hatte die Zweifachmama vor wenigen Wochen in ihrer Instagram-Story verraten. Doch das solle nur ein vorübergehender Zustand sein. "Danach möchte ich aber wieder weiter stillen", hatte sie betont.

