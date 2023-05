"Einzig echter Realitystar": Claudia Obert macht Kampfansage

Claudia Obert (61) ist auf Krawall gebürstet! Der Realitystar sorgt im deutschen Fernsehen nicht selten für Drama und Streitereien. Das bewies die 61-Jährige durch ihre Teilnahme bei Promis unter Palmen, wo sie mit dem gesamten Cast der Realityshow aneckte. Jetzt tritt Claudia gemeinsam mit ihrem 36 Jahre jüngeren Freund Max Suhr (24) erneut vor die Kameras und bezieht Das Sommerhaus der Stars. Doch schon vor ihrem Einzug sendet Claudia eine Kampfansage an ihre Mitstreiter!

"Man weiß nicht, was passiert, wir sind keine Propheten. Mal sehen, was RTL wieder für Honks ausgräbt", schießt der Realitystar ungeniert gegenüber RTL los. Zudem stellt Claudia klar: "Und wenn die mir mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen. Ich bin der einzige richtige und ehrliche Realitystars im deutschen Fernsehen!" Und auch Max scheint seiner Freundin zuzustimmen: "Wir gehen nicht in die Reha, es muss schon richtig knallen."

Neben ordentlich Drama können sich die Zuschauer auch auf heiße Liebesszenen einstellen. Denn Claudia verrät: "Wenn wir die Älteren und die Jugend zusammenbringen, sind wir unwiderstehlich!" Zudem plaudert die Unternehmerin aus, dass es im Bett mit Max richtig gut läuft. Denn sie habe "morgens, mittags und abends" Sex mit ihrem Liebsten.

Lenthe, Andre /ActionPress Claudia Obert und Max, Juli 2022 in Hamburg

ActionPress Max Suhr und Claudia Obert im August 2022 in Hamburg

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2021

