Die TV-Show "Das Sommerhaus der Stars" bekommt ein Spin-off!

Reality-TV-Fans aufgepasst! Das Sommerhaus der Stars erhält einen Spin-off – wie RTL verkündet, dürfen künftig auch Normalsterbliche ihr Dasein in dem Häuschen-Elend in Bocholt fristen. Genau wie die Stars und Sternchen vor ihnen müssen die Reality-TV-Frischlinge ihren Kampfgeist in den herausfordernden Spielen unter Beweis stellen und bei den Nominierungen auf die Gunst ihrer Mitstreiter hoffen. Derzeit können sich interessierte Paare beim Sender bewerben – wann die Sendung dann ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Anders als das Original wird der Ableger jedoch nur auf dem Streamingdienst RTL+ zu sehen sein.

Das Sommerhaus beschert seinen Fans jedes Jahr aufs Neue aufregende Momente – in der letzten Staffel kam es sogar zum Ausschluss von gleich zwei Pärchen: Nachdem Luigi Birofio (24) in einer hitzigen Diskussion mit Can Kaplan handgreiflich geworden war, mussten beide Paare ihre Koffer packen und das Sommerhaus verlassen.

Bei einer Sommerhaus-Teilnahme winkt eine Siegerprämie von 50.000 Euro – vergangenes Jahr konnten sich Serkan Yavuz (31) und Samira Klampfl (30) das Preisgeld sichern. Die beiden waren als Nachzügler ins Haus gezogen und setzten sich im Finale gegen Justine Dippl und Arben Zekic durch. Einige Zuschauer zeigten sich jedoch enttäuscht über den Ausgang des Finales. "Hätte es Justine und Arben mehr gegönnt. Ganz einfach, weil die beiden von Anfang an dabei gewesen sind und Serkan und Samira nicht", schimpfte ein Fan auf Instagram.

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

RTL Samira und Serkan Yavuz, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

