Würden Claudia Obert und Max ihre Treue im TV testen?

Würden sie ihre Beziehung testen? Das Model Max Suhr (25) und die Unternehmerin Claudia Obert (62) sind seit August 2022 ein Paar und waren bereits gemeinsam Teil der vergangenen Sommerhaus der Stars-Staffel. Das Beziehungsexperiment Temptation Island V.I.P. begeistert von Staffel zu Staffel seine Zuschauer und ist bekannt für Fremdflirts und Eskapaden. Im Promiflash-Interview verrät Max nun, ob Claudia und er bereit wären, an "Temptation Island V.I.P." teilzunehmen.

Auf dem Event Mates Dates – Doing The Lit Social Media Shit stellt der 25-Jährige klar: Er sei nicht abgeneigt, mit Claudia zusammen an weiteren Formaten teilzunehmen. "Wenn ein gutes Format um die Ecke kommt, wo wir uns sehen, warum nicht. Es muss natürlich auch wieder zu uns passen", erzählt das Model im Promiflash-Interview. Auch das Treuetestformat "Temptation Island V.I.P." würde er nicht ausschließen: "Warum nicht. Da kann man ja, wie die meisten sagen, die Liebe testen." Das Model sei sich der Liebe zu Claudia jedoch sehr sicher. "Vielleicht kommen da ja ein paar andere schöne Gedanken, wenn man da im Haus ist. Man weiß es nicht."

Max schildert, er habe keine Lust mehr, an Formaten mitzuwirken, in denen es viele Streitereien gibt. "Also jetzt noch mal ins Sommerhaus, weiß ich nicht", betont Max und fügt hinzu: "Am besten aber mit Leuten, mit denen man sich auch ein bisschen unterhalten kann."

Instagram / iammaxsuhr Max Suhr, Dezember 2023

ActionPress Max Suhr und Claudia Obert im August 2022 in Hamburg

Instagram / claudiaobert_luxusclever Max Suhr und Claudia Obert im November 2022 in Hamburg

