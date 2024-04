Sommerhaus? Für diese Summe würde Olli Pocher einziehen!

Wird Oliver Pocher (46) etwa bald zum Reality-TV-Star? In seinem Podcast "Die Pochers - frisch recycelt" quatscht der Komiker mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden (41) über mögliche Formate. Eine Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars könnte er sich offenbar ganz gut vorstellen. "Egal in welcher Konstellation, da mal reinzugehen und in Bocholt mit den ganzen Super-Promis zu sitzen", witzelt er. Aber dafür müsste die Produktion ihm wohl eine ordentliche Gage bieten: "Ehrlicherweise siebenstellig, dann würde ich es mir überlegen." Mit wem er an der Show, an der Paare gegeneinander antreten, teilnehmen würde, lässt er offen.

Auch anderen TV-Formaten scheint der 46-Jährige nicht abgeneigt zu sein. "Wenn wirklich mal fünf bis sechs Jahre nichts mehr gehen würde und du wüsstest nicht, wie es weitergeht, dann ist so ein Dschungelcamp oder Promi Big Brother eine Möglichkeit", meint er ehrlich. Eines könne er sich aber etwas besser für sich vorstellen: "Und da würde ich eher Dschungelcamp machen, weil es sollen ja auch Leute sehen." Momentan sei Olli aber finanziell in der Situation, dass er "das nicht machen muss."

Sollte Olli tatsächlich ins Sommerhaus gehen, könnte er wohl mit seiner Ex Sandy antreten. Mit der 41-Jährigen versteht sich der Komiker aktuell nämlich sehr gut. Ein Liebescomeback schließen sie aber aus. "Ich denke, wenn man so eine Ebene erreicht hat, dann sollte man das nicht noch einmal riskieren", erklärte das Model bei einem Live-Auftritt ihres Podcasts und spielt damit auf ihr freundschaftliches Verhältnis an.

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

