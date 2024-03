Deshalb wählte Desiree Hansen doch kleinere Brustimplantate

Nach der kurzlebigen Beziehung zu Eric Sindermann (35) beginnt für Desiree Hansen scheinbar ein Neuanfang. In ihr Leben als Single startet das Erotikmodel mit einer Schönheitsoperation. Neben einer Augenlidstraffung unterzog sich das Reality-TV-Sternchen auch einer Brustvergrößerung. Mit Promiflash spricht die Mallorca-Sängerin über die Details ihres Eingriffes. Statt wie geplant 375 Gramm pro Brust implantiert zu bekommen, entschied sie sich doch für nur jeweils 350 Gramm. Dafür nennt die Blondine einen ganz bestimmten Grund. "Ich will ja auch nicht zu sehr wie andere Promis aussehen, die sich nur über ihre Brüste definieren", erklärt sie. Sie wolle nicht nur auf ihre Oberweite oder ihren Ex-Partner Eric reduziert werden. "Ich bin ich, die kleine Desiree", macht die "Stranger Sins"-Bekanntheit deutlich.

Durch ihre operativen Veränderungen will Desiree anscheinend die gemeinsame Zeit mit Eric schnellstmöglich hinter sich lassen. Die Erinnerung an den ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer komplett aus ihrem Leben zu radieren, könnte sich jedoch schwierig gestalten. Als Liebesbeweis hatte sich das Erotikmodel nämlich Erics Gesicht auf den Oberschenkel tätowieren lassen. Will sie sein Porträt nach der Trennung nun entfernen lassen? Gegenüber Promiflash verrät Desiree: "Ich habe das Tattoo aus einem ganz bestimmten Grund gemacht. Ich betrachte es als Teil meines Lebens."

Auch Eric schaut auf die Beziehung nicht nur negativ zurück. Durch die gemeinsame Zeit mit Desiree hätte er viel über sich selbst gelernt. "Ich glaube noch nicht, dass ich beziehungsfähig bin. Ich bin noch zu sehr mit mir selbst beschäftigt, als dass ich die notwendigen Kompromisse eingehen könnte, die für eine Beziehung erforderlich sind", gestand der selbsternannte Dr. Sinsen in einer Stellungnahme auf Instagram.

AEDT Desiree Hansen und Eric Sindermann im Februar 2024

ActionPress Tattoo von Eric Sindermann auf Desiree Hansens Bein

