Fette Modelkarriere? Bei Max Suhr läuft momentan noch nichts

Wann startet Max Suhr (25) denn endlich durch? Vor wenigen Monaten verkündete der Freund von Claudia Obert (62), dass er mit dem Modeln anfangen möchte. Tatsächlich hat sich der einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat auch schon einen Platz in einer begehrten Modelagentur gesichert. Doch wie sieht es da aus? Promiflash hakte bei Max nach, was bei seiner Modelkarriere gerade so geht!

Am Rande des Events Mates Date – Doing The Lit Social Media Shit auf der Berlin Fashion Week fragte Promiflash den gelernten Webdesigner, wie es mit dem Modeln läuft. "Es läuft, indem es halt nicht läuft. Da ist jetzt noch kein Auftrag reingekommen, aber ich habe mich auch nicht wirklich bemüht, muss ich gestehen", gab Max-Maus ehrlich zu. Er sieht das Ganze aber positiv: "Jetzt beginnt ja das neue Jahr und jetzt wird erst richtig durchgestartet!"

Vor wenigen Wochen hatte Max ausgeplaudert, dass er diesen Weg einschlagen will. "Ich wurde auf einer Vernissage in Hamburg entdeckt. Dann ging es auch schon Schlag auf Schlag, es folgten Probeaufnahmen, jetzt gibt es schon die ersten Aufträge. Ich freue mich riesig!", verriet der 25-Jährige gegenüber Bild.

ActionPress Claudia Obert und ihr Freund Max in Hamburg

Instagram / iammaxsuhr Max Suhr, Nachwuchsmodel

Instagram / iammaxsuhr Max Suhr im Dezember 2021

