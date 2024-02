Anfrage: Sind Dilara und Max Kruse etwa bald im Sommerhaus?

Sieht man die beiden bald zusammen im TV? Vor ihrer Teilnahme an Promi Big Brother hatte keiner Dilara Kruse so wirklich auf dem Schirm. Die Frau von Max Kruse (35) konnte dort letztendlich mit ihrer offenen und direkten Art punkten und mauserte sich schließlich zum Publikumsliebling. Ihr Gegenstück: Skandalprofi Max, der schon so manchen Fußballverein aufgemischt hat. Eine Kombination, die durchaus Potenzial für einige Sendungen hätte: Sind Dilara und Max also bald in einem TV-Format?

"Die haben natürlich auch angefragt. Aber zurzeit würde ich das nicht machen", verrät die Spielerfrau auf Instagram. Damit seien die Produzenten des Sommerhaus der Stars gemeint, die das Ehepaar angefragt haben sollen. Klingt so, als sei eine Teilnahme nicht ganz ausgeschlossen. "Wenn du denkst, deine Ehe läuft scheiße, deine Beziehung läuft scheiße, dann gucke dir einfach 'Das Sommerhaus der Stars' an. Dann denkst du so: Bei mir ist alles perfekt", scherzt die Beauty.

Offenbar legt Dilara ihr Veto bei weiteren TV-Formaten. Während Max bereit ist, sich in Sendungen zu stürzen, scheint die Beauty die Sache langsam angehen zu wollen. "Ich lasse mir erst mal Zeit, ich lasse es sacken. Ich muss gucken, wie ich mich da nachträglich sehe und wie das Feedback ist", erklärte Dilara im Promiflash-Interview nach ihrer Teilnahme an "Promi Big Brother".

