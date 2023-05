Während Tourstopp: Bill Kaulitz hat sich wohl schockverliebt

Er schwebt auf Wolke sieben! Die deutsche Band Tokio Hotel befindet sich derzeit auf Tour durch Europa. Während Gitarrist Tom Kaulitz (33) seine Frau Heidi Klum (49) – zumindest zeitweise – im Tourbus bei sich hatte, sieht es im Liebesleben von seinem Zwillingsbruder Bill (33) etwas mau aus. Der Sänger ist bereits seit einigen Jahren single und meinte bereits, er sei aber durchaus wieder bereit für eine Beziehung. In Barcelona kam es nun zu einem Zwischenfall, und: Bill hat sich total in jemanden verguckt!

Im Spotify-Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" berichtet der 33-Jährige: "Ich lief durch die Straßen in Barcelona, auf einmal stoppte ein Fahrradfahrer und wollte ein Foto mit mir machen." Daraufhin sei der Musiker ganz schüchtern geworden, weil ihm wohl eine Sache auffiel: "'Wow!', dachte ich mir. Gut sah der aus! Ganz ganz hübscher Typ!" Als sein Bruder ihn im Podcast fragt, was ihm nun durch den Kopf gehe, meint Bill: "Ich weiß, was ich hätte machen sollen. Ich hätte ihn zu unserem Konzert einladen sollen!"

Der "Bad Love"-Interpret ärgert sich anscheinend noch jetzt darüber, dass er nicht die Initiative ergriff. Erst vor Kurzem ließ der Tokio-Hotel-Frontman verlauten, dass er für eine Tour-Romanze offen sei. Er meinte dazu: "Ich glaube, so eine Tour-Romanze würde mir ganz guttun. Ich glaube, guter Sex auf Tour ist schon wichtig."

