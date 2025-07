Premiere: Bill Kaulitz lernt erstmals jüngeren Mann kennen

Bill Kaulitz (35) gibt einen spannenden Einblick in sein Liebesleben. Der Tokio-Hotel-Frontmann hat einen neuen Mann an der Angel und verrät nun in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood": "Ich schreibe gerade mit jemandem, den ich ganz heiß finde und der hat mir ein paar heiße Fotos geschickt. Er ist jünger." Eigentlich passt er damit nicht in das Beuteschema des Sängers, doch Bill ist bereit, eine Ausnahme zu machen, denn: "Er macht ganz heiße Fotos von sich [...] – absolut mein Typ!"

Gemeinsam mit Bruder Tom Kaulitz (35), der mit Heidi Klum (52) verheiratet ist, spricht der Magdeburger dann über Altersunterschiede in Beziehungen. Bill würde ungern der Ältere in einer Partnerschaft sein. "Nicht, dass die Leute denken: 'Ist das jetzt der Vater oder der Partner?' – das fände ich schlimm", gibt er zu verstehen. Die Fans sind nun gespannt, wie es mit seinem Mystery Man weitergeht. Eine Sache gibt dem "Durch den Monsun"-Interpreten allerdings doch zu denken: "Er rasiert alles! Jetzt hat er mir auch mal untenrum einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Zu kurz für meinen Geschmack."

Bill hat in seinem Podcast schon öfter spannende Details aus seinem Liebesleben ausgeplaudert. Besonders die Trennung von seinem ehemaligen Partner Marc Eggers (38) sorgte für Aufsehen. Zuletzt erzählte der Blondschopf aber von einem anderen Mann. Ein bekannter Realitystar hatte ihm nämlich eine schlüpfrige Nachricht auf Social Media geschickt. Die Identität des TV-Gesichts behielt der 35-Jährige allerdings für sich.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Juli 2025

PIC ONE / ActionPress Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Musiker