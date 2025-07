Bill Kaulitz würde mit Marc Eggers zu "Prominent getrennt"

Bill Kaulitz (35) sorgt jetzt mit einer überraschenden Idee für Gesprächsstoff: Der Sänger denkt laut über eine Teilnahme an der Reality-Show Prominent getrennt nach. In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" verriet er bereits zuvor, dass er sich sehr für Trash-TV-Formate begeistert – darunter auch für die Show, in der ehemalige Paare gemeinsam Herausforderungen meistern müssen. Unter einer Bedingung würde er sogar selbst teilnehmen: "Wenn die jetzt sagen würden, Bill, du sollst die andere Besetzung auch aussuchen, dann würde ich es mir überlegen", betonte der Musiker. Besonders die Spiele würden ihm Spaß machen, ergänzte er.

Dabei liegt nahe, welcher Ex mit Bill in die Show ziehen könnte: Vor allem sein ehemaliger Partner Marc Eggers (38), mit dem er eine turbulente On-Off-Beziehung führte, steht bei Fans im Fokus. Die Beziehung der beiden war zuletzt Thema in der Netflix-Dokumentation über die Kaulitz-Brüder und endete abrupt – angeblich per Textnachricht. Seitdem herrscht Funkstille, doch ein mögliches TV-Wiedersehen ist nicht ausgeschlossen. Marc selbst ist kein Unbekannter in der Reality-TV-Welt und könnte durchaus in die Show passen, sollte es eine Anfrage geben.

Die beiden verbindet eine bewegte Vergangenheit. Marc war bislang Bills einziger offiziell bestätigter Freund. In der Vergangenheit verriet der Sänger laut OK!, dass seine anderen Partner das Rampenlicht mieden. Während Bills Zwillingsbruder Tom (35) seine Skepsis gegenüber Marc nie ganz verbergen konnte, zeigte sich der Sänger im Podcast begeistert von der Idee, alte Konflikte vor der Kamera auszutragen. Wie wahrscheinlich ein gemeinsamer Auftritt in der Show tatsächlich ist, bleibt abzuwarten – eines ist jedoch sicher: Drama wäre garantiert!

Collage: MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency, Christoph Hardt / Future Image / Action Press Collage: Bill Kaulitz und Marc Eggers

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Lumeimages.com/SIPA/ActionPress Bill Kaulitz, Musiker