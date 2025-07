Heidi Klum gefällt's: Bill Kaulitz zeigt sich im Stringtanga

Manche tragen am Pool Badehosen, Bill Kaulitz (35) trägt ein Statement: In seinem neuesten Instagram-Post zeigt sich der Tokio Hotel-Frontmann, der sich momentan in Italien aufhält, in eleganter Pose – lediglich mit einem knappen schwarzen Stringtanga bekleidet. Beinahe so, wie Gott ihn schuf, räkelt sich der gebürtige Leipziger vor malerischer Mittelmeerkulisse und zeigt dabei voller Selbstbewusstsein seinen durchtrainierten Körper. Doch nicht nur seine Fans brachte Bill damit zum Schwitzen: Auch Schwägerin Heidi Klum (52) hinterließ gleich eine ganze Reihe von Flammen-Emojis unter dem sommerlichen Schnappschuss.

Die Resonanz auf das Foto war riesig. Die große Anhängerschaft der Kaulitz-Brüder überflutete förmlich die Kommentarspalte mit Flammen, Herzchen und aufmunternden Nachrichten. Nicht wenige bewunderten den Mut des Frontmanns, der sich ohne Scheu zeigt und mit seiner individuellen Selbstdarstellung immer wieder gesellschaftliche Debatten anstößt. Ob man es nun als humorvollen, künstlerischen oder selbstbewussten Ansatz interpretiert – eines ist klar: Bill zieht mit seinen Aktionen regelmäßig die Blicke auf sich und bricht dabei scheinbar mühelos mit angestaubten Konventionen. Dass er dafür auch von seiner berühmten Schwägerin Heidi öffentlich Rückendeckung bekommt, schätzen Anhänger der Szene sehr.

Bill ist bekannt für seinen unkonventionellen Lebensstil und dafür, dass er immer wieder die Grenzen des Mainstreams neu auslotet. Seit er durch die Hochzeit seines Zwillingsbruders Tom (35) mit Heidi verwandt ist, betont Bill oft scherzhaft, wie eng ihre Beziehung ist. Ihre Verbundenheit zeigt sich nicht nur bei gemeinsamen Auftritten in der Öffentlichkeit, sondern vor allem durch eine spürbare gegenseitige Wertschätzung. Während Heidi in der Modewelt Standards setzt, bleibt Bill auf seine eigene Weise ein Aushängeschild für Individualität und gelebte Freiheit.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Heidi Klum und Bill Kaulitz

https://www.instagram.com/p/DMLTlyLoIO9/?img_index=5 Bill Kaulitz im Juli 2025 in Italien

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz, Dezember 2024