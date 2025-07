Filmriss: Bill Kaulitz plaudert über eine wilde Partynacht

Bill Kaulitz (35), Sänger der Band Tokio Hotel, sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal mit seiner Teilnahme an der Bachelorette-Party von Susie, der Zukünftigen seines Bandkollegen Georg Listing (38), auf Mallorca. Als einziger Mann unter den Feiernden schloss sich Bill dem ausgelassenen Partywochenende an und gab dabei Vollgas. Wie er in der jüngsten Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" ausplaudert, begann die feuchtfröhliche Sause bereits vor der Landung auf der Baleareninsel und der Alkohol floss in Strömen. "Wir haben im Auto schon angefangen zu trinken. Im Flieger dann Aperol und Prosecco. Um 07:30 Uhr wurden wir abgeholt und um 8 Uhr hatten wir die erste Champagnerflasche gekillt", gibt er zu.

Im Podcast berichtet der Musiker, dass er gleich vom ersten Abend "nicht mehr viel weiß" und später mit einem mulmigen Gefühl aufwachte: "Ich habe ein bisschen – also sehr – über die Stränge geschlagen und hab’ mich ein kleines bisschen geschämt. Dann hab’ ich gedacht: 'Scheiße, habe ich vielleicht doch zu viel gemacht?' Weil ich so wild war." Nach einem Blackout beim Partyauftakt ging es am nächsten Tag auf ein Boot – der erhoffte Ruhepol der Gruppe. Doch auch dort änderte sich die Dynamik schnell und die Crew landete am berüchtigten Ballermann. Wie Bill gesteht, hatte er ab diesem Punkt einen "absoluten Filmriss" und fühlte sich am darauffolgenden Morgen körperlich so ausgelaugt, dass er eine Pause einlegen musste, während die restliche Gruppe ohne ihn weiterfeierte. Sein Bruder und Podcast-Partner Tom Kaulitz (35) kann sich daraufhin einen humorvollen Spruch nicht verkneifen: "Du hast dir aber auch alle Gehirnzellen weggesoffen."

Bereits zuvor hatte Bill auf Instagram einige kleine Einblicke in den Junggesellinnenabschied gegeben. Die feiernde Truppe residierte in einer luxuriösen Villa im edlen Son Vida, einem Vorort von Palma. Pool, Sauna und ausreichend Platz boten den perfekten Rahmen für ausgelassene Partys – auch wenn Bill zu Beginn improvisieren musste, da sein Gepäck in Los Angeles hängengeblieben war. Drinks am Pool sowie die Möglichkeit, auf der Insel ausgiebig shoppen zu gehen, ließen die vergessenen Koffer jedoch schnell in den Hintergrund rücken.

Anzeige Anzeige

Lumeimages.com/SIPA/ActionPress Bill Kaulitz, Musiker

Anzeige Anzeige

PIC ONE / ActionPress Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Musiker