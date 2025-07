Millionen-Imperium: So verdienen Bill und Tom Kaulitz Geld

Bill (35) und Tom Kaulitz (35) haben sich in den letzten Jahren ein wahres Imperium aufgebaut. Die einstigen Teenie-Idole der Band Tokio Hotel sind längst nicht mehr nur Musiker: Mit ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", der zu den erfolgreichsten deutschen Produktionen zählt, und ihrer Netflix-Reality-Doku "Kaulitz & Kaulitz", die 2024 mit der ersten Staffel startete und gerade in die zweite Runde gegangen ist, verdienen sie jährlich Millionen. Ein Ende des Erfolgsstrangs ist nicht in Sicht, denn eine dritte Staffel wurde bereits angekündigt. Zusätzlich haben die Zwillinge, wie Focus berichtet, lukrative Werbeverträge, investieren in Firmen und stehen auch kurz davor, ihren eigenen Tequila auf den Markt zu bringen.

Die Brüder sind längst über das Image hinausgewachsen, das sie als Teenie-Stars von Tokio Hotel geprägt hat. Heute liefern sie nicht nur privates Entertainment aus ihrem glamourösen Hollywood-Leben, sondern sind auch clevere Unternehmer. Neben lukrativen Werbedeals mit Marken wie McDonald's oder Katjes investieren sie in Unternehmen wie The House Apparel. Tom deutete in der aktuellen Staffel ihrer Reality-Doku sogar an, dass sie an zehn Firmen beteiligt seien.

Ihr Lebensstil spiegelt nicht nur Erfolg, sondern auch Wandel wider. Noch vor Jahren zogen sich die beiden aufgrund des Medienrummels aus Deutschland zurück und suchten in den USA ein ruhigeres Leben. Mittlerweile geben sie ihren Fans – fast wie die deutschen Kardashians – intimste Einblicke in ihren Alltag in Hollywood. Auch Toms Ehe mit Heidi Klum (52) trägt zu ihrer Popularität bei, obwohl sie in deren Netflix-Doku nur selten zu sehen ist. Doch das zeigen die Kaulitz-Brüder immer öfter: Sie stehen auch ohne prominente Unterstützung fest auf eigenen Beinen und verstehen es, ihr Talent und ihren Charme in klingende Münze zu verwandeln.

