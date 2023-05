Leichtes Spiel? Verführerin Roxy disst Ex Calvin Kleinen

Calvin Kleinen (31) war wohl leicht zu knacken. Der Realitystar traf zum ersten Mal bei Temptation Island auf Roxy Zinger. Dort kamen die beiden sich sehr nahe und im Anschluss wurden sie sogar ein Paar. Bei der V.I.P.-Version wagten sie dann auch den Treuetest – und fielen durch. Seitdem sind die beiden wohl nicht mehr besonders gut aufeinander zu sprechen. Und nun schießt Roxy wieder hart gegen Calvin.

Im Bild-Interview reflektiert Roxy ihre Zeit als "Temptation Island"-Verführerin. Dabei erinnert sie sich hauptsächlich an ihren Ex Calvin. "Als Treuetesterin hatte ich in Calvin mein perfektes Opfer gefunden. Er war mit den billigsten Mitteln zu kriegen, die uns Frauen zur Verfügung stehen", schmunzelt sie. Heiße Bewegungen und Blicke sowie ein tiefer Ausschnitt seien ausreichend gewesen, um an den 31-Jährigen heranzukommen. Warum so viele Kandidaten bei "Temptation Island" schwach werden, liegt laut Roxy an der Atmosphäre und dem fehlenden Kontakt zur Außenwelt. Es sei wie auf einer Klassenfahrt mit Alkohol.

Calvin hatte schon vor ein paar Jahren heftig gegen das verführerische Verhalten seiner Ex gewettert. Dafür hatte er seinen Song "Eine Neue Ex 2" geschrieben. Vor allem die Zeile "[Sie] heult bei meinem Lapdance, aber gönnt sich selber breitbeinig" sollen sich an Roxy richten. Gegenüber Promiflash hatte der Musiker erklärt: "Sie sollte es sportlich nehmen. Außerdem hat sie ja auch kräftig ausgeteilt."

Anzeige

Instagram / _roxytv_ "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Roxy

Anzeige

TVNOW Roxy und Calvin im großen "Temptation Island V.I.P."-Finale

Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de