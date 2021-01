Roxy kriegt ihr Fett weg! In seinem neuen Rapsong lässt Calvin Kleinen nicht nur die schönen Momente von Temptation Island V.I.P. 2020 Revue passieren. Denn der Playboy thematisiert sowohl seine Fremdgeh-Szenen, als auch die seiner Ex! Mit Phrasen wie "[Sie] heult bei meinem Lapdance, aber gönnt sich selber breitbeinig", schießt er gegen die Brünette und ihr Verhalten in dem TV-Format. Gegenüber Promiflash verriet Calvin nun, welche Reaktion seiner Verflossenen er auf das Lied erwartet!

Calvin vermutet, die Bayerin wird die Strophe über sich nicht allzu schlimm finden, wie er im Gespräch mit Promiflash meinte. "Sie sollte es sportlich nehmen", denn der Casanova habe Roxy alles, was er im Song rappt, bereits persönlich, während und nach der Sendung so gesagt. "Außerdem hat sie ja auch kräftig ausgeteilt", rechtfertigte der Hobbymusiker seine Wortwahl im Diss-Track. Auch andere Teilnehmer der Staffel wie Giulia Siegel (46), Ludwig Heer (39) und Willi Herren (45) finden in seiner neuen Single Erwähnung. Diese kommen aber im Gegensatz zu Roxy besser dabei weg und sollen "das Ding bis unter die Decke feiern", erzählte das Reality-Sternchen weiter.

Obwohl so manche Lines das nicht vermuten lassen, sei Calvin nicht mehr sauer auf Roxy. "Ich konnte alles gut mit dem Song verarbeiten", erklärte im Interview. Anscheinend hat er das Ganze so gut verarbeiten können, dass er schon kurz nach den Dreharbeiten zu "Temptation Island V.I.P." im September bereits mit einer der Verführerinnen in der Öffentlichkeit knutschen und kuscheln konnte.

joergl3u Calvin Kleinen in seinem neuen Musikvideo zu "Eine neue Ex 2"

TVNOW Calvin Kleinen und Willi Herren bei "Temptation Island V.I.P."

Privat Calvin Kleinen und Sanja Alena im September an einem Badesee in Aachen

