Um Orgasmus zu testen: Regisseur wollte Sex mit Jane Fonda

Pikante Offenbarung! Die US-Amerikanerin Jane Fonda (85) schaut auf eine lange Karriere zurück: Das Hollywood-Urgestein war in den 1960er Jahren zum Filmstar aufgestiegen und macht bis heute mit seinem jugendlichen Aussehen von sich reden. Dass der Schauspielerin im Laufe ihrer Karriere das ein oder andere unmoralische Angebot gemacht worden ist, sollte niemanden verwundern. Nun packt Jane aber ganz konkret aus: Ein französischer Regisseur hatte im Jahr 1964 mit ihr schlafen wollen!

Als sie zu Gast in Andy Cohens TV-Show "Watch What Happens Live!" war, wurde Jane gefragt, ob es einen Mann in Hollywood gegeben hätte, der versucht hätte, sie ins Bett zu bekommen. Tatsächlich nannte die zweifache Oscar-Preisträgerin daraufhin einen Namen: René Clément, ein französischer Regisseur, mit dem Jane im Jahr 1964 für den Film "Joy House" zusammengearbeitet hatte. Jane fügte hinzu: "Er wollte mit mir ins Bett gehen, weil er sagte, dass die Figur in dem Film einen Orgasmus haben müsse und er sehen müsse, wie meine Orgasmen sind."

Zwischen den beiden bestand ein Altersunterschied von 24 Jahren und die Schauspielerin war damals nicht auf das Angebot eingegangen: "Er sagte es auf Französisch und ich tat so, als würde ich es nicht verstehen." Daraufhin verriet Jane dem Moderator Andy, dass sie über zahlreiche solche Erlebnisse sprechen könnte, doch nicht weiter ins Detail gehen wolle: "Ich habe Geschichten für dich, Kleiner, aber wir haben keine Zeit dafür."

Getty Images Jane Fonda, Oscar-Gewinnerin

Getty Images Jane Fonda im Jahr 1965

Starpix / picturedesk.com / A. Tuma / ActionPress Jane Fonda, Februar 2023

