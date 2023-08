Ignoriert Jane Fonda etwa die Warnhinweise ihrer Freunde?

Sind das jetzt die Konsequenzen? Im vergangenen Monat hatten sich die Ereignisse in Hollywood überschlagen. Im Rahmen eines Streiks hatten zahlreiche Autoren und Schauspieler ihre Arbeit niedergelegt, um für bessere Arbeits- und Lohnbedingungen zu kämpfen. So auch Jane Fonda (85), die auf der Bühne eine Rede gehalten und anschließend Unterstützung benötigt hatte. Seit einiger Zeit wird vermutet, dass es der "Book Club"-Darstellerin gesundheitlich nicht ganz so gut gehen könnte. Jetzt zeigen sich ihre Freunde alarmiert, doch offenbar hört Jane nicht darauf.

Radar Online berichtet, dass die Vertrauten der Filmikone aktuell sehr mit deren Sturheit hadern würden. Ihre Bekannten hätten ihr geraten, sich auszuruhen. Doch das kommt für die 85-Jährige offenbar nicht infrage. Da Jane ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen lebe und sich nicht ausruhe, könnte sich das negativ auf ihre Gesundheit und sogar auf ihr Leben auswirken.

Ende Mai hatte die "Schwiegermonster"-Darstellerin auf sich aufmerksam gemacht, als sie in einem Rollstuhl durch den Flughafen geschoben wurde. Auf den Aufnahmen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, wirkte Jane bereits gebrechlich.

