Jane Fondas Ehen: Das sind die Ex-Männer des Hollywood-Stars

Jane Fonda (85) kann auf eine außergewöhnlich lange Karriere in Hollywood zurückblicken! Die Schauspielerin stand bereits mit 17 Jahren auf der Theaterbühne und machte ihr Filmdebüt 1960. Auch heute begeistert das ehemalige Model noch in Filmen und Serien. Als engagierte Aktivistin und Königin der Fitness-Videos ging sie in die Geschichte ein. Wer waren in all diesen Jahren die Männer an ihrer Seite? Diese drei Ehen führte Jane Fonda zwischen 1965 und 2001!

Ihre erste Ehe hatte 1965 mit dem französischen Regisseur Roger Vadim begonnen, berichtet HollywoodLife. Ihre gemeinsame Tochter Vanessa war drei Jahre später in Paris geboren worden. Obwohl die beiden erste Trennungsgerüchte 1970 dementiert hatten, gaben sie drei Jahre später ihre Scheidung bekannt. Nur drei Tage nachdem diese rechtskräftig war, heiratete Jane den Aktivisten Tom Hayden. Während der Trauung war sie bereits im dritten Monat schwanger mit ihrem Sohn Troy Garity. Das Paar adoptierte außerdem die afrikanische Jugendliche Mary Williams, doch 1990 ließen die beiden sich wieder scheiden. Tom ist 2016 im Alter von 76 Jahren verstorben.

Janes dritter und letzter Gemahl war Ted Turner. Die Ehe mit dem CNN-Gründer begann 1991 und hielt knapp 10 Jahre. Auch ihre Beziehung mit Produzent Richard Perry zwischen 2009 und 2017 war von längerer Dauer, doch trat die Schauspielerin nicht mehr vor den Traualtar. Inzwischen hat sie von der Ehe endgültig genug: "Ich kann jetzt im Fernsehen gucken, was ich will. Ich möchte nicht mehr heiraten", stellte die "Grace and Frankie"-Darstellerin klar.

Anzeige

Getty Images Jane Fonda und Roger Vadim, Oktober 1966

Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Tom Hayden und Jane Fonda, Mai 1979

Anzeige

Getty Images Ted Turner und Jane Fonda, Oktober 1996

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de