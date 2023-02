Jane Fonda war nicht die Mutter, die sie gern gewesen wäre

Jane Fonda (85) hat Gewissensbisse! Die zweifache Oscar-Preisträgerin war insgesamt drei Mal in ihrem Leben verheiratet. Aus zwei ihrer Ehen gingen Kinder hervor: Vanessa Vadim, Troy O'Donovan Garity und Mary Luana Williams – letztere adoptierte sie mit ihrem dritten Ehemann. Der Nachwuchs der Hollywood-Ikone ist mittlerweile längst erwachsen. Wenn Jane über ihr Muttersein reflektiert, dann würde sie heute einiges anders machen!

"Ich war nicht die Art von Mutter, die ich gerne für meine Kinder gewesen wäre", gestand die 85-Jährige in einem Gespräch mit CNN. Damals habe die dreifache Mama einfach nicht gewusst, wie sie es richtig anstellen sollte. "Heute wüsste ich, wie es geht. Also versuche ich jetzt da zu sein, um es besser zu machen", gibt Jane weiter zu. Die Sprösslinge der Klima-Aktivistin seien trotz allem "großartig, begabt und klug", schwärmte die "Das Schwiegermonster"-Darstellerin in dem Interview.

In einem Gespräch mit Bild am Sonntag hatte Jane im vergangenen August gestanden, dass sie in ihrer Vergangenheit wenig auf sich selbst geschaut hat zugunsten ihrer Familie: "Jahrelang diente ich nur meinen Ehemännern und meinen drei Kindern. Dabei habe ich vergessen, ich selbst zu sein. Ich vernachlässigte meine eigenen Bedürfnisse und wollte genau das sein, was sich ein Mann von mir wünschte", hatte die US-Amerikanerin verraten.

