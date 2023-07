Bei Hollywood-Streik: Jane Fonda (85) sichtlich angeschlagen

Der Schauspielerstreik ist wohl ziemlich kräftezehrend. In den vergangenen Wochen hatten sich die Ereignisse in Hollywood überschlagen. Im Rahmen eines Streiks hatten zahlreiche Autoren und Schauspieler ihre Arbeit niedergelegt, um für bessere Arbeits- und Lohnbedingungen zu kämpfen. Davon waren nicht nur zahlreiche Serien betroffen, deren Dreharbeiten verschoben werden mussten, auch Preisverleihungen konnten nicht stattfinden. Doch auch an den Filmstars geht das wohl nicht spurlos vorbei: Jane Fonda (85) wirkt während des Streiks sichtlich erschöpft.

Nachdem sie eine Rede gehalten hat, benötigte die "Book Club"-Darstellerin Hilfe dabei, die Bühne zu verlassen. Offenbar hatte sie ziemlich mit der Hitze und der Sonne zu kämpfen, vor der sie ihr Strohhut wohl nicht bewahren konnte. Sichtlich angeschlagen setzt Jane sich auf einen Stuhl und stützt ihren Oberkörper auf ihren Knien ab.

Erst im vergangenen Monat wurde die Schauspielerin gesichtet, wie sie etwas gebrechlich durch den Flughafen in Los Angeles geht. Fotos zeigten die 85-Jährige nach ihrem Langstreckenflug aus Frankreich in einem Rollstuhl sitzen. Darin wurde Jane von einem Flughafenmitarbeiter durch die Hallen gerollt.

Snorlax / MEGA Jane Fonda während des Hollywood-Streiks

