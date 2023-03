Karriere-Comeback: Diese vier Schauspieler schafften es

Viele träumen davon, Schauspieler zu werden, aber nur wenigen gelingt der große Durchbruch! Einige der bekanntesten Persönlichkeiten entscheiden sich dann für eine Karrierepause oder dafür, ihre Karriere ganz an den Nagel zu hängen. So auch beispielsweise Jane Fonda (85), Cameron Diaz (50), Lindsay Lohan (36) und Brendan Fraser (54). Sie alle sind aber mittlerweile wieder im Filmbusiness aktiv. Warum entschieden sie sich, ihre erfolgreichen Karrieren zu pausieren und dann zurückzukommen?

Jane Fonda plante ursprünglich, ihre Schauspielkarriere ganz zu beenden, nachdem sie 1991 heiratete: "Ich dachte nicht, dass ich zurückkommen würde. Als ich Ted heiratete, dachte ich, das sei für immer", erklärte sie gegenüber Entertainment Tonight. Nach ihrer Scheidung im Jahr 2001 kehrte Jane dann 2005 in 'Das Schwiegermonster' zurück auf die große Leinwand. 2014 entschied auch Cameron Diaz, der Schauspielerei den Rücken zuzuwenden: "Es gab so viele Dinge in meinem Leben, mit denen ich nichts zu tun hatte. Meine Entscheidung, meine Karriere zu pausieren, gab mir ein gutes Gefühl", erklärte sie bei "Hart to Heart". Ihre Rückkehr in diesem Jahr sei unter anderem Jamie Foxx (55) zu verdanken, der ihr die Rolle empfahl.

Lindsay Lohan ergatterte 2013 ihre vorerst letzte Hauptrolle, danach wurde es ruhig um sie. 2022 kehrte die Schauspielerin dann im Netflix-Film "Falling for Christmas" zurück auf die Bildschirme: "Es ist wie Fahrradfahren. Es ist ein Teil von mir", erklärte Lindsay gegenüber The Hollywood Reporter. Für Lindsay läuft es auch privat gut, so gab sie vor wenigen Wochen bekannt, dass sie Mutter wird. Auch Brendan Fraser pausierte unfreiwillig seine Karriere. Er hatte das Gefühl, von der Hollywood Foreign Press Association geblacklistet worden zu sein. Nach über zehn Jahren kehrte Brendan auf die Leinwand zurück. Für seine Rolle in "The Whale" erhielt er 2023 einen Oscar.

Getty Images Lindsay Lohan auf der Fashion Week in New York

Starpix / picturedesk.com / A. Tuma / ActionPress Jane Fonda, Februar 2023

Getty Images Brendan Fraser im Jahr 2023

