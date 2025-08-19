Die Promis feiern Andrej und Sarah-Janes Promi-BB-Teilnahme

Andrej Mangold (38) und Sarah-Jane Wollny (26) sind die ersten bestätigten Teilnehmer der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother. Der Ex-Bachelor und die TV-Bekanntheit werden ab dem Start der beliebten Reality-Show in den berühmten Container einziehen und für jede Menge Spannung sorgen. Auf Instagram und anderen sozialen Plattformen hagelt es bereits Zuspruch von zahlreichen prominenten Kolleginnen und Kollegen. Serkan Yavuz (32) jubelt für Andrej: "Let's go, Champ!" und Influencer Twenty4tim (24) erklärte kurzerhand: "Wie cool!" Sarah-Jane darf sich ebenfalls über unzählige Glückwünsche freuen, darunter auch von Matthias Mangiapane (41), der meint: "Du rockst das – so ein toller Mensch, wie du bist."

Doch nicht nur diese prominenten Gesichter zeigen ihre Unterstützung. Auch Mike Heiter (33), Marlisa Rudzio (35) und Marco Strecker (23) sind begeistert und feuern die beiden Kandidaten an. "Du wirst das so gut machen. Werde dich unterstützen, was das Zeug hält", ist sich Marco sicher. Marlisa kann es kaum fassen und kommentiert euphorisch: "Oh mein Gott, mein Schatzi! Wie geil, ich freue mich sooo für dich!" Andrej bekommt außerdem Zuspruch von weiteren Reality-TV-Größen wie Dennis Gries, Eric Sindermann (37) und Jona Steinig (29), während sich Calvin Kleinen (33), Kate Merlan (38) und andere für Sarah-Jane freuen.

Der einstige Bachelor fiebert seiner "Promi Big Brother"-Teilnahme schon entgegen. Für Andrej sei das "das Königsformat" unter den deutschen Reality-Shows, wie er in seiner kurzen Vorstellung auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung erklärt. Auch die Tochter von Sylvia Wollny wird sich schon mächtig auf ihren Einzug freuen. Die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin begleitet jedoch die Angst, dass sie "das Format komplett unterschätze". Das wird sich dann ab dem 6. Oktober zeigen.

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Sarah-Jane Wollny, Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2025