Spoiler: Dieser Promi gewinnt die "Villa der Versuchung"

Kommende Woche steht endlich das große Finale von Villa der Versuchung an – doch ganz Neugierige können jetzt schon erfahren, welche der übrigen drei Finalistinnen den Sieg und das Preisgeld mit nach Hause nehmen darf: Am Ende waren nur noch Jasmin Herren (46), Patricia Blanco (53) und Sara Kulka (35) im Spiel. Schauspieler Raúl Richter (38) hatte mit seiner letzten Stimme die Entscheidung über den Sieg in der Hand und erklärte: "Ich gönne dir das von Herzen, diese letzte Stimme und ich gönne dir den Sieg." Und wem? Jasmin Herren! Die 46-Jährige hat damit die meisten Stimmen von den anderen Kandidaten erhalten und darf sich nun Gewinnerin der ersten Staffel "Villa der Versuchung" nennen.

Jasmins Triumph wurde allerdings von einer überraschend niedrigen Gewinnsumme begleitet. Ursprünglich waren 250.000 Euro für den Sieger vorgesehen. Doch die Kandidatinnen und Kandidaten hatten während der Show kräftig ausgegeben. Am Ende waren nur noch 9.199 Euro übrig – nachdem Gelder für Luxusartikel wie Zigaretten, Champagner und Swimmingpool-Extras verprasst worden waren. Trotz der eher bescheidenen Summe zeigte sich Jasmin zu Tränen gerührt und nahm ihren Titel als Gewinnerin von "Villa der Versuchung" dankbar an.

Die Ex-Frau von Willi Herren (†45) sorgte im Laufe der Show immer wieder für Gesprächsstoff: Unter anderem öffnete Jasmin vor laufender Kamera ihr Herz und offenbarte ein bewegendes Geheimnis aus ihrer Kindheit. "Meine leibliche Mutter hat mich im Krankenhaus liegen lassen. Sie wollte lieber nach Ibiza und feiern – sie hat mich mit 16 gekriegt", schilderte die Sängerin sichtlich mitgenommen. Aufgezogen wurde sie schließlich von ihrer Großmutter, über die sie sagte: "Für mich ist meine Oma meine Mutter." Auch über ihre eigene Tochter sprach Jasmin ungewohnt offen und zeigte sich dabei selbstkritisch. "Ich wollte es besser machen als meine leibliche Mutter, aber habe es leider nicht hinbekommen", gestand sie. Ihre Tochter lebt inzwischen in einer Pflegefamilie mit mehreren Geschwistern und habe, wie Jasmin betonte, dort ein gutes Zuhause gefunden. Den Kontakt zu ihr gebe es seit einiger Zeit nicht mehr, da das Mädchen diesen verweigere.

Verona Pooth, neue Moderatorin von "Villa der Versuchung"

Jasmin Herren, Realitystar

Jasmin Herren, Reality-TV-Bekanntheit

