Wutausbrüche: Samira Yavuz vermutet ADHS bei Tochter Nova

Samira Yavuz (31) hat in ihrem Podcast "Main Character Mode" offen über die Sorgen um ihre dreijährige Tochter Nova gesprochen. Mit bewegenden Worten schilderte sie massive Wutausbrüche, die sie mittlerweile als extrem empfindet: "Ich habe mit Nova die maximalen Wutausbrüche am Start. Ich habe das Gefühl, wir steigern uns da. Das wird von Mal zu Mal mehr." Während sie klarstellt, dass solche Ausbrüche bei Kindern nicht ungewöhnlich seien, fühlt sie, dass es in diesem Fall anders ist. Die Vermutung: Nova könnte ADHS haben.

Samiras Ex-Partner Serkan Yavuz (32) habe selbst die Vermutung geäußert, dass er unter dem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndrom leiden könnte. Diese Überlegung, die auch von Psychologen unterstützt wurde, führte bei Samira zu dem Gedanken, dass Nova möglicherweise genetisch betroffen sein könnte. Daher plant die zweifache Mutter, medizinische Tests durchführen zu lassen, um Gewissheit zu erlangen. Doch Medikamente lehnt sie ab: "Ich meine, das ist eine genetische Geschichte. Ich würde das auch testen lassen." Stattdessen setzt sie auf alternative Ansätze und möchte zunächst die Ernährung ihrer Tochter umstellen und den Zuckerkonsum reduzieren.

Schon bald geht es für Samira und ihre beiden Kinder in den Urlaub. Mit von der Partie ist trotz Trennung auch Serkan. Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat hat die Hoffnung auf ein Liebescomeback mit der 32-Jährigen noch nicht aufgegeben. "Samira ist die Person, mit der ich mein Leben teilen will", betonte er vor wenigen Wochen in seinem Podcast "unREAL". Für eine zweite Chance bei Samira würde er sogar seine Influencer-Karriere sowie seinen Podcast beenden.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihrer Tochter Nova, Juni 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024