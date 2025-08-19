Samira Yavuz lästert über Janniks Partynacht mit Bill

Es ist der Party-Talk der Woche: Jannik Kontalis (29), Ex-Partner von Yeliz Koc (31), verbrachte jüngst eine wilde Nacht mit keinem Geringeren als Sänger Bill Kaulitz (35). Die gemeinsame Partynacht sorgt allerdings für ordentlich Aufregung – vor allem bei Janniks Reality-TV-Kollegin Samira Yavuz (31). In ihrem Podcast "Main Character Mode" thematisiert sie jetzt den öffentlichkeitswirksamen und feuchtfröhlichen Abend des 29-Jährigen und lässt kein gutes Haar an ihm: "Jannik, bist du ein Taschenrechner? Alles, was ich von dir sehe, ist total berechnend."

Samira spielt dabei nicht nur auf die jüngsten Schlagzeilen an, sondern zieht auch frühere Ereignisse heran. "Was ich schon bei Prominent getrennt gesehen habe, war schon so ein bisschen, na ja", lässt sie weiter verlauten. Sie wirft die Frage auf, ob Jannik jemals etwas aus einer natürlichen Handlung heraus tue oder es stets um Klicks und Aufmerksamkeit gehe. Besonders die Partynacht mit dem Tokio-Hotel-Sänger sei für sie der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte: "Krass, das ist doch einfach nur noch vogelwild, was da so passiert." Mit einer fast prophetischen Aussage schloss sie: "Irgendwann wird diese Reality-Bubble platzen."

Hinter Samiras Seitenhieb auf Jannik bei "Prominent getrennt" steckt höchstwahrscheinlich seine viel diskutierte Beichte aus der Show: Dort hatte der 29-Jährige vor laufenden Kameras zugegeben, durch die Trennung von Yeliz kräftig verdient zu haben. Er gab preis, dass er mit der öffentlichen Beziehung und dem anschließenden Liebes-Aus mehr als 100.000 Euro eingenommen habe. Für Yeliz ein schwerer Schlag – fassungslos warf sie Jannik damals vor: "Du bist also auch noch stolz darauf, dass du mich benutzt hast?" Besonders sauer machte sie, dass auch Tochter Snow in den Medienrummel gezogen wurde.

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025