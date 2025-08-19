Emmy Russ hat nach Trennung von Laura und Pietro "Angst"

In einer emotionalen Instagram-Story ließ Emmy Russ (26) ihrem Entsetzen freien Lauf. Die Reality-TV-Bekanntheit sprach über die Trennung eines Paares, das auch ein gemeinsames Kind hat. Ohne Namen zu nennen, deutete sie mit den Initialen "L & P" auf Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) hin. "Leute, ich finde das so schlimm. Es gibt kaum noch Kinder, die eine heile, ganze Familie haben", äußerte sie sich betroffen. Für Emmy scheint der Beziehungsaus ein Ausdruck tiefergehender gesellschaftlicher Probleme zu sein. "Ich habe echt Angst. Gibt es überhaupt noch stabile Partner?", fragte sie ihre Follower.

Bei der Hamburgerin dürften bei dem Thema Trennung mit Kindern persönliche Erinnerungen wachgerufen werden. Emmy selbst hatte eine schwierige Kindheit. Gegenüber Bild berichtete sie einst, dass ihre Mutter sie in einem spanischen Kinderheim zurückgelassen habe. Für die vielen Trennungen liefert die Blondine auch gleich eine Erklärung. "Das liegt an unserer Gesellschaft", meinte sie. Was genau sie damit meint, ließ Emmy jedoch offen.

In Sachen Liebe hatte Emmy selbst in letzter Zeit wenig Glück. Erst kürzlich bestätigte die 26-Jährige, dass sie sich erneut von ihrem spanischen Partner Cristian Jerez getrennt hat. Die beiden waren nur wenige Monate wieder liiert, bevor sie sich entschlossen, einen Schlussstrich zu ziehen. In einer Fragerunde auf Instagram erklärte sie, dass sie zwar gerne an dem Format "Prominent getrennt" teilnehmen würde, dies jedoch an ihrer begrenzten Beziehungshistorie in Deutschland scheitere: "Ich habe einfach keinen Ex-Partner, mit dem ich da hinkönnte."

Instagram / emmyruss Emmy Russ, August 2025

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

RTL Emmy Russ, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love" 2024