Selten: Katy Perry posiert gemeinsam mit ihrer Tochter Daisy

Nur ab und zu bekommen die Fans ein Bild von Katy Perrys (40) kleiner Tochter. Eigentlich hält die Sängerin das kleine Mädchen strikt aus der Öffentlichkeit. Bei Instagram macht sie jetzt eine niedliche Ausnahme. Die Fotos wurden im Rahmen von Katys Konzert im Madison Square Garden aufgenommen. Sie selbst lehnt lächelnd im Bühnen-Outfit unter dem Logo der Location – Töchterchen Daisy (4) hat sich Mamas bunten Looks angepasst und posiert mit ihr in einem regenbogenfarbenen Kleid. Dazu gab es offenbar während des Aufenthalts in New York City noch einen Besuch in einer Ausstellung mit ehemaligen US-Raumschiffen. Katy fotografierte ihre Tochter, wie sie neugierig in eine alte Raumkapsel tritt und es sich dort sogar bequem macht.

Was die Bilder besonders gut zeigen, ist die Tatsache, dass Daisy gar nicht mehr so klein ist. Sie scheint ihrer Mama jetzt schon fast bis zur Hüfte zu reichen. Die Fans sind entsprechend entzückt und überschütten das Mutter-Tochter-Gespann in der Kommentarspalte mit Herzen. Weit und breit keine Spur ist allerdings von Daisys Papa Orlando Bloom (48). Der Hollywoodstar und Katy sind zwar angeblich getrennt, sollen aber ein ruhiges Co-Parenting-Verhältnis haben. Vielleicht konnte er also nur nicht aufgrund anderer Verpflichtungen dabei sein.

Immerhin verbrachte Orlando auch gerade erst einen entspannten Urlaub mit seinen Kindern. Daran ließ er die Fans in einem Post teilhaben. Auf dem Foto steht der Brite mit Daisy auf dem Arm im Sonnenlicht im Meer. Das Bild stieß allerdings nicht nur auf Begeisterung. Daisy scheint nämlich nichts an zu haben. Zwar verdeckte Orlando sensible Stellen mit einem Herz-Emoji – die Fans fanden es aber dennoch unverantwortlich. "Er zeigt das Gesicht seines Kindes nicht in den sozialen Medien, [...] aber dann postet er ein Nacktfoto? Wie passt das zusammen?", schimpfte nicht nur ein User bei Reddit.

Instagram / katyperry Katy Perry mit ihrer Tochter Daisy im Madison Square Garden, August 2025

Instagram / katyperry Katy Perrys Tochter Daisy im August 2025

Instagram / orlandobloom Schauspieler Orlando Bloom mit Tochter Daisy 2025