Ex Nora meldet sich nach Anklage gegen Marius Borg Høiby

Kurz nachdem bekannt wurde, dass Marius Borg Høiby (28) wegen mehrfacher Vergewaltigung und Misshandlungen angeklagt ist, hat sich seine Ex-Freundin Nora Haukland zu Wort gemeldet. Die Netzbekanntheit veröffentlichte auf Instagram einen emotionalen Beitrag, in dem sie ihre Stärke betonte. "Dieser Post ist eine Hommage an das Lächeln – niemand soll es mir jemals wieder wegnehmen", schrieb sie und betonte außerdem: "Ich habe diesen Sommer viel gelächelt, und ich habe die Träne in meinem Herzen gespürt! Ich fühle mich stärker und besser und bald bereit für ein Comeback." Die Influencerin scheint fest entschlossen, trotz der belastenden Ereignisse wieder nach vorne zu blicken.

Am Tag der Anklage musste sich die Influencerin erneut mehreren stundenlangen Vernehmungen bei der Polizei stellen. In einer Mitteilung auf Snapchat sprach sie davon, wie belastend dieser Prozess für sie gewesen sei: "Es ist nicht nur ermüdend, weil vieles besprochen wird, es ist ermüdend, weil man sich mit Emotionen, Traumata und allem, was das Gehirn verdrängt hat, auseinandersetzen muss." Laut den Angaben der Staatsanwaltschaft war Nora eine der Hauptbetroffenen des Missbrauchs durch Marius.

Marius, der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) und Stiefsohn von Kronprinz Haakon (52), wird in Norwegen schwerer Straftaten beschuldigt. Die Vorwürfe umfassen unter anderem Vergewaltigung und Misshandlung. Laut der Staatsanwaltschaft soll er Nora zwischen Sommer 2022 und Herbst 2023 an verschiedenen Orten immer wieder physisch und verbal misshandelt haben, auch unter Einsatz extremer Gewalt. Seine Verbindung zum norwegischen Königshaus hat dabei zusätzliche Aufmerksamkeit auf den Fall gelenkt.

Instagram / norahaukland Nora Haukland im August 2025

MEGA Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit

