Traumpaar: Jörg Pilawa und Julia turteln in ihrer Heimat

Julia Klöckner (52) und Jörg Pilawa (59) haben ein sonniges Wochenende in Bad Kreuznach genossen und strahlten dabei vor Glück. Die Bundestagspräsidentin und der beliebte Moderator wurden in dem idyllischen Kurort dabei beobachtet, wie sie im silbergrauen Mini-Cooper-Cabrio durch die Straßen düsten. Ein Foto, das Bild veröffentlichte, zeigt Julia am Steuer, während Jörg entspannt auf dem Beifahrersitz lächelt. Seit Anfang Juli sind die beiden ein Paar, und am 11. August machten sie ihre Beziehung offiziell. Das Wochenende in Rheinland-Pfalz war eine perfekte Kulisse für die beiden Verliebten, die ihre Zweisamkeit in vollen Zügen zelebrierten.

Jörgs Liebe zur ländlichen Idylle harmoniert wunderbar mit Julias Heimat. Der Moderator, der in einem Villenviertel am Stadtrand von Hamburg lebt, schätzt die Entspannung fernab der Großstadt. Doch der Besuch blieb kurz: Berufliche Verpflichtungen riefen Jörg zurück in die Hansestadt. Julia hingegen nutzte den Sonntag, um weiterhin im sonnigen Bad Kreuznach Zeit zu verbringen. Sie zeigte sich bester Laune, zapfte auf dem Jahrmarkt Softeis zugunsten des Kinderschutzbunds und besuchte am Abend ein CDU-Sommerfest in Koblenz. Dort war sie immer wieder auf ihr Handy fixiert – wohl in Gedanken bei ihrem Jörg.

Jörg und Julia sollen sich bei einem Sommerfest der Klöckner-Familie auf dem heimischen Weingut in Guldental näher kennengelernt haben. Der charismatische Moderator und die CDU-Politikerin scheinen einiges gemeinsam zu haben, denn auch Julias Familie legt viel Wert auf Tradition und eine bodenständige Umgebung. Besonders Julia, die durch ihre Karriere oft in der Öffentlichkeit steht, hat in Jörg offenbar einen Partner gefunden, der das Private genauso schätzt wie sie. Ihr kleiner Hund Ella, ein süßer Goldendoodle, ist ebenfalls ein wichtiger Teil ihres Lebens und konnte sich am Wochenende wohl auch über die Gesellschaft in Bad Kreuznach freuen.

Imago Julia Klöckner und Jörg Pilawa

Imago Julia Klöckner, Juli 2025

ActionPress / Thomas Bartilla / Future Image Jörg Pilawa im April 2023