Alessandra Wichert und Marc-Robin Wenz haben sich getrennt

Alessandra Wichert (28) ist wieder Single. Die Neuigkeit macht die Influencerin in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story publik – und macht damit sogleich offiziell, dass sie und Marc-Robin Wenz tatsächlich ein Paar waren. Über eine Liaison der beiden wurde lange nur spekuliert. Alessa machte vor einer Weile bekannt, dass sie jemanden kennenlernte, nannte jedoch keinen Namen. Marc-Robin machte wiederum bei dem großen Ex on the Beach-Wiedersehen publik, dass er eine neue Frau an seiner Seite habe – wer die Glückliche war, sollten seine Kollegen und die Fans aber allein herausfinden.

Genau wie vermutet, handelte es sich bei Marc-Robins Freundin um Alessa – doch das ist nun Geschichte. Die Trennung ist noch ganz frisch, wie die ehemalige Love Island-Teilnehmerin weiter verrät. "Marc-Robin und ich waren bis gestern noch zusammen", erklärt sie, nachdem ein Follower darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die zwei doch erst gestern noch zusammen unterwegs gewesen waren. Anlässlich des Liebes-Aus muss Alessa nun erst mal einiges "verarbeiten". Ob sie sich diesbezüglich weiter öffentlich äußern wird, weiß die Social-Media-Bekanntheit aber noch nicht.

Nichtsdestotrotz zeigt sich Alessa ihren Fans gegenüber ehrlich. Auf die Frage danach, wie es ihr aktuell geht, antwortete sie: "Es geht so, ehrlich gesagt." Während sie anfänglich noch erklärte, dass "im Hintergrund gerade sehr viel" passiere und sie vieles erst mal "realisieren" müsse, stellte sich anschließend heraus, dass wohl die Trennung Grund für ihren aktuellen Gemütszustand ist. Marc-Robin hat sich bisher nicht zum Ende der Beziehung geäußert.

Collage: Instagram / alessandrawichert, Instagram / marc.robiin Alessandra Wichert und Marc-Robin Wenz Collage

RTL / Friederike Jacobitz Marc-Robin Wenz, "Ex on the Beach"-Kandidat 2025

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Juli 2025

