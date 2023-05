Influencerin droht Knast, weil sie Chelsea-Stars bedrohte

Statt als Spielerfrau auf der Tribüne zu sitzen, könnte Orla Sloan nun im Kittchen landen. Die Blondine zeigt im Netz gerne ihr glamouröses Leben. Ein Ziel hat die Beauty aber wohl noch nicht erreicht: Spielerfrau zu werden. Als sie von einer Freundin mit zu einer Party des FC Chelsea-Stars Ben Chilwell (26) genommen wurde, schien dieser Wunsch zum Greifen nah: Sie lernte Mason Mount (24) kennen. Doch am Ende kam alles anders.

Nach der Feier sollen der Kicker und Orla laut Sport Bild einmal miteinander geschlafen haben und rund sechs Monate in Kontakt geblieben sein. Als Mason das Verhältnis allerdings beenden wollte, akzeptierte die Influencerin das nicht und bombardierte ihn mit Nachrichten. 21 verschiedene Nummern soll sie genutzt haben, um ihren Verflossenen trotz Blockierung zu erreichen. "Du musst meine Entschuldigung akzeptieren und dich bei mir entschuldigen oder du schaltest einen neuen Charakter namens 'Devil Baby' frei", schrieb sie Mason unter anderem. Für den Fußballstar war das zu viel. "Sie weiß, wo ich wohne und wo ich trainiere. Ich bin besorgt, dass sie am Trainingszentrum auftaucht, weil sie mich nicht mehr kontaktieren kann", heißt es vor Gericht in einem Statement.

Aber nicht nur Mason litt unter Orlas Nachrichten. Auch Ben und seinen Kickerkollegen Billy Gilmour (21) bombardierte die Influencerin mit Kontaktversuchen. "Das hatte sehr negative Auswirkungen auf mich. Ich konnte nicht schlafen und musste auf Schlaftabletten zurückgreifen. Orlas Attacken haben Beziehungen und Freundschaften beschädigt", sagt der schottische Nationalspieler vor Gericht aus. Ein Urteil soll am 20. Juni gefällt werden.

Anzeige

Getty Images Mason Mount, Fußballstar

Anzeige

Instagram / orlamelissa Orla Sloan, Influencerin

Anzeige

Getty Images Ben Chilwell, Fußballspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de